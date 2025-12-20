Дети Степана Гиги после смерти отца довели до слез важным обещанием: "Сделаем все возможное"

Степан Гига с детьми и внуком

Дети певца Степана Гиги публично почтили память отца после его захоронения во Львове.

Так, впервые с момента печального известия дочь Квитослава и сын Степан-младший обратились к поклонникам. В своем совместном посте в Instagram они почтили память артиста и отметили замечательные качества, которыми он обладал при жизни. В то же время потомки поблагодарили всех, кто помог и поддержал в трудный период. И добавили, что гордятся быть «детьми великого человека».

«От имени детей и внука, искренне благодарим каждого, кто пришел провести нашего папу в последний путь, кто разделил с нами эту тяжелую боль. За то, что нашли слова поддержки или просто молча были рядом. За ваши молитвы, теплые воспоминания, цветы и слезы — как знак любви и уважения. Наш папа был человеком большого сердца. Он умел искренне любить, поддерживать, верить, работать с преданностью, делиться теплом и оставаться настоящим в каждом мгновении своей жизни. Он жил так, чтобы оставить след — в сердцах людей, в песнях, в добрых делах, в словах, которые и дальше будут звучать для нас всех. Пусть Господь успокоит его душу, а вам всем отблагодарит за добро и поддержку», — написали потомки певца.

Пост сына и дочери Степана Гиги

Кроме того, Квитослава и Степан сообщили, что же произойдет с творческим наследием покойной звезды. По их словам, они приложат все усилия, чтобы песни Степана Петровича звучали и в дальнейшем. Также в Сети пиарщица сообщила, что семья готовится к концертному туру в память о светлой памяти мужа, отца и дедушки.

«Мы прощаемся, но не прощаемся с памятью. Она будет жить в наших сердцах, в воспоминаниях и в том свете, который он оставил после себя. И сегодня, прощаясь, мы хотим пообещать: дело его жизни будет жить дальше. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить и продолжить то, что он создал, чтобы его путь, его голос и его ценности не угасли, а и в дальнейшем объединяли людей», — добавили сын и дочь звезды.

