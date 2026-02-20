Дети Степана Гиги раскрыли правду о разделении творческого наследия отца: кому достались все песни

Степан Гига и его дети

Дети народного артиста Украины Степана Гиги — артисты Квитослава и Степан-младший — впервые прокомментировали разделение его хитов после смерти.

Творческое наследство музыкант передал сразу обоим потомкам. Сын и дочь Гиги в интервью «Наодинці» объяснили, что все хиты маэстро принадлежат обоим. Поэтому сейчас они могут выполнять их вместе или отдельно. К слову, артисты уже активно работают на студии звукозаписи, что помогает им пережить непростой период потери.

Дети признались, что стремятся максимально сохранить аутентичность хитов отца и передать слушателям эмоции, которые он в них вложил. Они добавляют собственное видение, не нарушая замысел маэстро, чтобы каждая нота передавала душу Степана Гиги, который всегда болел за потомков на сцене.

Команда Степана Гиги и дети

«Песни Степана Гиги принадлежат обоим. Планируем работать. На самом деле песен очень много, которые в свое время люди могли не услышать. Мы уже работаем на студии, потому что легче, когда работается. Мы должны делать то, что он в нас вложил. Он настолько сильно верил в нас всегда. Каждое нас выступление он стоял за кулисами и наблюдал», — поделилась потомки музыканта в разговоре с Анной Севастьяновой.

▶️ Полный выпуск можно посмотреть по этой ссылке: Ексклюзив! Перше інтерв'ю дітей СТЕПАНА ГІГИ після смерті батька

Напомним, Степан Гига умер 12 декабря 2025 года в возрасте 66 лет в одной из львовских больниц. Прощание с артистом состоялось 14-15 декабря, после чего его похоронили на Лычаковском кладбище. О причинах смерти певца ходило немало слухов, но недавно потомки раскрыли правду и расставили точки над «і».