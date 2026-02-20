- Дата публикации
Дети Степана Гиги раскрыли правду о разделении творческого наследия отца: кому достались все песни
Артист позаботился о том, чтобы его песни продолжали жить даже после смерти.
Дети народного артиста Украины Степана Гиги — артисты Квитослава и Степан-младший — впервые прокомментировали разделение его хитов после смерти.
Творческое наследство музыкант передал сразу обоим потомкам. Сын и дочь Гиги в интервью «Наодинці» объяснили, что все хиты маэстро принадлежат обоим. Поэтому сейчас они могут выполнять их вместе или отдельно. К слову, артисты уже активно работают на студии звукозаписи, что помогает им пережить непростой период потери.
Дети признались, что стремятся максимально сохранить аутентичность хитов отца и передать слушателям эмоции, которые он в них вложил. Они добавляют собственное видение, не нарушая замысел маэстро, чтобы каждая нота передавала душу Степана Гиги, который всегда болел за потомков на сцене.
«Песни Степана Гиги принадлежат обоим. Планируем работать. На самом деле песен очень много, которые в свое время люди могли не услышать. Мы уже работаем на студии, потому что легче, когда работается. Мы должны делать то, что он в нас вложил. Он настолько сильно верил в нас всегда. Каждое нас выступление он стоял за кулисами и наблюдал», — поделилась потомки музыканта в разговоре с Анной Севастьяновой.
▶️ Полный выпуск можно посмотреть по этой ссылке: Ексклюзив! Перше інтерв'ю дітей СТЕПАНА ГІГИ після смерті батька
Напомним, Степан Гига умер 12 декабря 2025 года в возрасте 66 лет в одной из львовских больниц. Прощание с артистом состоялось 14-15 декабря, после чего его похоронили на Лычаковском кладбище. О причинах смерти певца ходило немало слухов, но недавно потомки раскрыли правду и расставили точки над «і».