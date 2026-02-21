Дети Степана Гиги рассекретили артиста, который одним из первых позвонил им после потери отца

Степан Гига

Дети народного артиста Украины Степана Гиги — артисты Квитослава и Степан-младший — вспомнили первые часы после потери отца.

В интервью «Наодинці» потомки маэстро отметили, что поддержка коллег и друзей семьи стала для них особенно важной в это сложное время. Среди тех, кто сразу отреагировал на горе, был Артем Пивоваров, который одним из первых позвонил и выразил соболезнования семье.

Квитослава и Степан-младший признаются, что такая безумная поддержка от на самом деле многих коллег и поклонников стали настоящим вдохновением. Поэтому сейчас дети Гиги упорно работают над развитием творческого наследия покойного отца и продолжают его дело. В частности, вскоре планируют сыграть масштабный концерт памяти с приглашенными певцами.

Артем Пивоваров

«Мне через два часа после смерти папы позвонил Артем Пивоваров. Он был одним из первых. Но действительно, звонили очень многие. Честно лично (Квитослава — прим. ред.) не поднимала трубку, поэтому почти ни с кем не общалась. А когда уже собралась с силами, то решили всех поблагодарить, была сильная поддержка. На самом деле это вдохновляет творить и работать. Приятно, что люди помнят», — поделились потомки в разговоре с Анной Севастьяновой.

▶️ Полный выпуск можно посмотреть по этой ссылке: Ексклюзив! Перше інтерв'ю дітей СТЕПАНА ГІГИ після смерті батька