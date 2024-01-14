Дети украинских звезд тогда и сейчас: как подросли дочери Кравец и Кошевого и сыновья Потапа и Кароль

Еще с самого детства к детям украинских звезд приковано большое внимание.

Многие фанаты наблюдают за тем, как вырастают дочери и сыновья их кумиров. Когда дети становятся взрослыми, то одни идут по стопам звездных родителей, а другие вообще отказываются от публичности.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как подросли сыновья и дочери звезд украинского шоу-бизнеса. Также предлагаем узнать, чем занимаются дети знаменитостей.

Дочь Евгения Кошевого

Уже 15 января Варваре Кошевой исполнится 16 лет. Девушка сейчас экспериментирует со своим стилем. В детстве Варя была брюнеткой, а сейчас окрашивается в белый цвет. Также дочь Кошевого любит пирсинги. Девушка хоть и ведет свои соцсети, но очень редко публикует фото и видео. Варя пока что учится в 10 классе, но уже выбрала будущую профессию, которая будет связана с творчеством. Дочь Кошевого планирует получать высшее образование в Польше.

Старшая дочь Евгения Кошевого

Дочь Оли Поляковой

Маше уже 18 лет. Девушка уверенно идет по стопам своей звездной мамы. За последние годы Маша завела собственную армию поклонников, основала группу и начала давать концерты. Кроме того, дочь Поляковой развила собственный блог, который приносит ей доход. Мария учится в Киеве в музыкальной академии имени Чайковского. Кроме того, девушка поступила в американский вуз Berklee College of Music. Полякова-младшая связала свою жизнь с музыкой.

Старшая дочь Оли Поляковой

Дочь Елены Кравец

Марии сейчас 20 лет, уже через месяц она будет праздновать 21-летие. Девушка не ведет публичный образ жизни, однако время от времени может порадовать подписчиков контентом. Мария любит делать татуировки, также занимается танцами. Кстати, недавно дочь Елены Кравец вместе с мамой начала вести подкаст, который получил название "Вдома поговоримо".

Старшая дочь Елены Кравец

Сын Потапа и Ирины Горовой

Сыну музыканта и продюсера сейчас 15 лет. За последние годы Андрей сильно изменился. В последнее время Андрей избегал публичности и редко появлялся в фотоблогах родителей, правда, недавно впервые снялся в клипе Потапа. С чем именно в будущем Андрей планирует связывать свою жизнь, пока неизвестно. Однако, похоже, сын Потапа не планирует идти по его стопам.

Сын Потапа и Ирины Горовой

Дочь Маши Ефросининой

Нане Хромаевой сейчас 19 лет, а уже в феврале ей исполнится 20. Дочь Ефросининой избегает публичности и почти не появляется в фотоблоге звездной мамы. Известно, что Нана училась в канадском колледже, после которого поступила в нидерландский университет.

Дочь Маши Ефросининой

Дочь Александра Педана

Дочери ведущего Валерии сейчас 18 лет. Вместе с отцом девушка вела проект на YouTube, где они рассказывали об украинских вузах. Сама же Валерия поступила в Украинский Католический Университет, что расположен во Львове. Там дочь ведущего овладевает специальностью "Социология". Хотя Валерия и вела вместе с отцом проект, однако она не стремится к публичности.

Дочь Александра Педана

Сын Тины Кароль

Вениамину сейчас 15 лет. Парень растет настоящим красавцем и все больше похож на своего отца. Сын артистки учится в элитной школе в Великобритании. Кстати, певица делилась, что Вениамин уже даже выбрал, что будет овладевать в будущем специальностью "Международные отношения". Время от времени Тина Кароль проводит с сыном время, недавно они вместе отдыхали в Карпатах.

Сын Тины Кароль

Сын Екатерины Осадчей

Старшему сыну ведущей сейчас 21 год. Илья учится в одном из вузов США, где получает образование в сфере IT-технологий. После окончания учебы сын ведущей планирует вернуться в Украину и применять свои знания на практике, чтобы помогать стране.

Старший сын Екатерины Осадчей

Сын Ирины Билык

Старшему сыну артистки сейчас 24 года. Глеб живет за границей, вероятно, в Испании. Сын певицы активно занимается музыкой. Он является участником рок-группы, где играет на барабанах. Как настоящий рок-музыкант, Глеб отрастил длинные волосы и набил разные татуировки на теле.

Старший сын Ирины Билык

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