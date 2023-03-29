Дети Виталия Кличко и Наталии Егоровой: как выглядят сыновья и дочь мэра Киева

Также предлагаем узнать, где они находятся и чем занимаются.

Мэр Киева Виталий Кличко в прошлом году объявил, что разводится с женой, певицей Наталией Егоровой.

В браке пара прожила 26 лет и за это время у них родилось трое детей – сыновья Максим и Егор-Даниэль и дочь Елизавета-Виктория.

Предлагаем узнать, как сейчас выглядят дети экс-супругов, чем они занимаются и где находятся.

Егор-Даниэль Кличко

Юноша родился в 2000 году. В скором времени ему исполнится 23 года. Он студент. Учится в Лондонском университете и изучает бизнес-менеджмент. Впрочем, спортом юноша тоже увлекается. Правда, не боксом, как знаменитый папа, а баскетболом. Рост Егора-Даниеля составляет более двух метров.

Экс-жена Виталия Кличко с их старшим сыном / Фото: instagram.com/natalia_klitschko_official

Елизавета-Виктория Кличко

Девушке сейчас 20 лет. Кстати, второе имя Кличко дал дочери необычное. Девушку назвали Викторией в честь того, что Кличко накануне ее рождения получил викторию нокаутом над Ларри Дональдом. Елизавета учится в одном из университетов Амстердама и изучает психологию. Девушка тоже занимается спортом – плаванием.

Наталья Егорова с дочерью от Виталия Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Максим Кличко

Юноша самый молодой в семье, но вместе с тем рекордсмен по росту. Рост Максима даже больше, чем у Кличко, а это 2,16 м. 17-летний парень живет в Великобритании и учится там в частной школе. Максим тоже занимается спортом. Как и старший брат, он выбрал баскетбол.

Наталья Егорова с младшим сыном от Виталия Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как выглядит единственная дочь Владимира Кличко, которую ему родила актриса Хайден Панеттьери. Кае-Евдокии в декабре исполнится уже девять лет, и она становится очень похожей на звездную маму.

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