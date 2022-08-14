Дети войны: украинские звезды, ставшие родителями во время полномасштабного вторжения

Несмотря на то, что в Украине идет полномасштабная война, которую развязала Россия, мирные жители пытаются продолжать жить дальше.

Тысячи людей влюбляются, женятся и рожают детей. В этом году повезло стать родителями и звездам.

Так, кто-то из знаменитостей пополнил ряды многодетных родителей, как Евгений Хмара. А у кого родился первенец, как у Александра Скичка.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку украинских звезд, которые стали родителями во время полномасштабной войны.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева

Александр Скичко и Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Украинский пародист, советник главы Черкасской ОГА Александр Скичко и его супруга, бизнесвумен Елизавета Юрушева стали родителями через месяц после начала полномасштабной войны, 24 апреля.

У супругов родилась дочь, которую назвали Анной. Ее Юрушева рожала за границей.

Фото: t.me/AleksandrSkichko

Для Елизаветы и Александра новорожденная девочка стала первым общим ребенком. Бизнесвумен воспитывает сына Даниэля и дочь Наталью от предыдущих отношений.

Елизавета Юрушева с детьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Большой сенсацией стала новость о том, что фронтмен группы "Океан Эльзы" и тренер "Голосу країни-12" Святослав Вакарчук во второй раз стал отцом.

21 июня у исполнителя родилась дочь от Евгении Яцуты. Девочку назвали Соломией, которая переводится как "мир".

Кстати, Вакарчук впервые познал радость отцовства 19 июня в прошлом году. У него родился сын Иван. Мальчика назвали в честь отца музыканта.

Святослав Вакарчук с сыном / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Таня Пренткович

Фото: tanyaprentkovych/Instagram

Украинская блогерша-миллионница Таня Пренткович и ее бойфренд Андрей Гонковский стали родителями 7 июля.

У влюбленных родился сынишка, которого назвали Адамом.

Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Для Андрея это первый ребенок, а вот для Тани – второй. Блогерша воспитывает 6-летнего Ивана от бывшего мужа.

Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Евгений Хмара и Дарья Ковтун

Фото: instagram.com/evgenykhmara

Композитор и пианист Евгений Хмара вместе со своей женой, певицей Дарьей Ковтун, в третий раз стали родителями.

21 июля у влюбленных родился сын.

Фото: instagram.com/evgenykhmara

У пары 2017 родился сын Николай, а в 2019-м — дочь Вера.

Вера Кекелия и Роман Дуда

Фото: instagram.com/romandudaofficial

8 августа стало известно, что певица, участница "Голосу країни" и актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия во второй раз стала мамой.

Звезда родила сына своему любимому, музыканту Роману Дуде. Мальчика назвали Матвеем.

Вера Кекелия / Фото: instagram.com/kekeliavera

Также супруги воспитывают полуторагодовалого сына Ивана.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о знаменитостях, которые поженились во время войны. Война не стала помехой для их свадьбы.

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