Дети войны: украинские звезды, ставшие родителями во время полномасштабного вторжения

Несмотря на то, что в Украине идет полномасштабная война, которую развязала Россия, мирные жители пытаются продолжать жить дальше.
Тысячи людей влюбляются, женятся и рожают детей. В этом году повезло стать родителями и звездам.
Так, кто-то из знаменитостей пополнил ряды многодетных родителей, как Евгений Хмара. А у кого родился первенец, как у Александра Скичка.
Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку украинских звезд, которые стали родителями во время полномасштабной войны.
Александр Скичко и Елизавета Юрушева
Украинский пародист, советник главы Черкасской ОГА Александр Скичко и его супруга, бизнесвумен Елизавета Юрушева стали родителями через месяц после начала полномасштабной войны, 24 апреля.
У супругов родилась дочь, которую назвали Анной. Ее Юрушева рожала за границей.
Для Елизаветы и Александра новорожденная девочка стала первым общим ребенком. Бизнесвумен воспитывает сына Даниэля и дочь Наталью от предыдущих отношений.
Святослав Вакарчук
Большой сенсацией стала новость о том, что фронтмен группы "Океан Эльзы" и тренер "Голосу країни-12" Святослав Вакарчук во второй раз стал отцом.
21 июня у исполнителя родилась дочь от Евгении Яцуты. Девочку назвали Соломией, которая переводится как "мир".
Кстати, Вакарчук впервые познал радость отцовства 19 июня в прошлом году. У него родился сын Иван. Мальчика назвали в честь отца музыканта.
Таня Пренткович
Украинская блогерша-миллионница Таня Пренткович и ее бойфренд Андрей Гонковский стали родителями 7 июля.
У влюбленных родился сынишка, которого назвали Адамом.
Для Андрея это первый ребенок, а вот для Тани – второй. Блогерша воспитывает 6-летнего Ивана от бывшего мужа.
Евгений Хмара и Дарья Ковтун
Композитор и пианист Евгений Хмара вместе со своей женой, певицей Дарьей Ковтун, в третий раз стали родителями.
21 июля у влюбленных родился сын.
У пары 2017 родился сын Николай, а в 2019-м — дочь Вера.
Вера Кекелия и Роман Дуда
8 августа стало известно, что певица, участница "Голосу країни" и актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия во второй раз стала мамой.
Звезда родила сына своему любимому, музыканту Роману Дуде. Мальчика назвали Матвеем.
Также супруги воспитывают полуторагодовалого сына Ивана.
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о знаменитостях, которые поженились во время войны. Война не стала помехой для их свадьбы.
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