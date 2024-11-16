"Детское Евровидение-2024": когда и где смотреть финал, как голосовать за Украину и какие шансы победить

Сегодня, 16 ноября, в столице Испании отгремит финал международного песенного конкурса "Детское Евровидение 2024".

Уже сегодня, путем зрительского и судейского голосования, будет определено имя победителя. А пока редакция ТСН.ua предлагает узнать подробности песенных соревнований и как отдать свой голос за представителя из Украины.

Где и в какой состоится финал "Детского Евровидения-2024"

Финал "Детского Евровидения-2024" начнется в 19.00 по киевскому времени. Конкурс будет транслироваться на телеканале "Суспільне Культура". Кроме того, шоу можно посмотреть на сайте Детского Евровидения и Facebook-странице "Євробачення Україна".

Репетиция Артема Котенко на "Детском Евровидении-2024" / Фото: junioreurovision.tv

Под каким номером выступит Украина на детском конкурсе

В этом году на "Детском Евровидении" Украину представляет Артем Котенко из Охтырки Сумской области. Юный певец был избран путем голосования на Нацотборе. Так что в Испании 12-летний Артем исполнит свою мощную песню "Hear me now" (украинская версия названия – "Дім"). В частности, строки композиции откликнутся каждому украинцу, ведь у них воспевается чувство дома как собственного места силы и безопасности. Украинец выступит на международной сцене под номером 14.

Шансы на победу Артема Котенко на "Детском Евровидении-2024"

В финале "Детского Евровидения-2024" за пальму первенства будут бороться 17 участников из разных стран. Тем временем на сайте Eurovisionworld еврофаны уже оценили шансы юных артистов на победу. Так, пока первое место прогнозируют участнице из Португалии Victoria Nicole и ее песни "Esperança". На второй позиции одновременно оказались представители следующих стран – Эстония, Армения, Кипр, Испания, Ирландия и Украина. Однако оправдаются ли ожидания зрителей, увидим уже в прямом эфире "Детского Евровидения-2024" 16 ноября в 19:00.

Артём Котенко в рейтинговой таблице / Фото: eurovisionworld.com

Как проголосовать за Украину и остальных фаворитов на "Детском Евровидении-2024"

В отличие от взрослой версии музыкальной гонки, на "Детском Евровидении" можно отдавать свой голос за представителя собственной страны. Так что проголосовать за Артема Котенко можно каждому украинцу с помощью сайта jesc.tv. Голос будет засчитан даже если вы находитесь в пределах страны, за которую голосуете.

Голосование на "Детском Евровидении-2024"

Отметим, голосование проходит в несколько этапов. Так, на сайте jesc.tv уже появилось онлайн-голосование, которое продлится до начала финала шоу, то есть до 19:00. А когда "Детское Евровидение-2024" начнется и пройдут выступления всех участников, тогда откроется еще одно голосование на том же сайте. На обоих этапах свой голос можно отдать сразу за трех фаворитов, включая Украину.

В ожидании "Детского Евровидения-2024" и поддержки украинского представителя Артема Котенко предлагаем узнать, как юный певец довел до слез благодарностью ВСУ после своей победы в Нацотборе.

16 ноября - финал Детского Евровидения-2024

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