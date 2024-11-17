"Детское Евровидение-2024": кто победил и какое место заняла Украина в конкурсе

16 ноября в столице Испании отгремел финал конкурса "Детского Евровидения-2024".

По результатам голосования зрителей и судей победу одержала Грузия. Таким образом, страна становится рекордсменкой, ведь уже четвертый раз за всю историю "Детского Евровидения" Грузия занимает первое место. В этом году ее представлял Андрея Путкарадзе с песней, посвященной маме To My Mom. За его выступление судьи поставили 180 баллов, а зрители оценили выступление в 59 баллов.

Второе место заняла Португалия и ее представительница Victoria Nicole с песней Esperança. Интересно, что именно этой юной исполнительнице накануне музыкального конкурса еврофаны пророчили победу.

Между тем, представитель от Украины Артем Котенко тоже достойно представил свою страну. Его песня Hear Me Now покорила мощным вокалом еврофанов, а сам парень не сдержал слезы после выступления на сцене. Так, зрители за яркий номер и композицию о важности дома присудили украинцу 81 балл, а жюри – 122 балла. И в сумме 203 балла принесли Украине третье место на "Детском Евровидении-2024".

К слову, это впервые за 11 лет, когда Украина достигла таких блестящих результатов во время детского песенного соревнования и одержала в борьбе "бронзу". Такую блестящую новость уже прокомментировала продюсер нынешнего детского Нацотбора Светлана Тарабарова.

"Бронза. Впервые за 11 лет. Конечно мы хотели победы, но никто не говорил, что этот мир справедлив и талантливым все легко удается. Мы с вами пишем историю, в такое сложное время показываем силу во всем. Спасибо всей Украине, всем, кто голосовал, всем защитникам. Я очень хотела, чтобы здесь звучала песня о нашей борьбе", — эмоционально высказалась продюсер национального отбора на "Детское Евровидение-2024" Светлана Тарабарова.

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