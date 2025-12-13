- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 482
- Время на прочтение
- 2 мин
"Детское Евровидение-2025": где и когда смотреть финал, кто представляет Украину и как голосовать
Украинцы могут отдать свой голос за нашу представительницу.
Сегодня, 13 декабря, состоится финал международного песенного конкурса «Детское Евровидение-2025».
Украину в этом году представляет 10-летняя София Нерсесян из Киева с песней «Мотанка». Ее украинцы выбрали еще в октябре во время голосования на нацотборе. Редакция сайта ТСН.ua расскажет, где смотреть прямую трансляцию финала, во сколько часов начало шоу и как украинцы могут проголосовать за нашу представительницу.
Когда и где состоится финал «Детского Евровидения-2025»
Финал детского Евровидения-2025 пройдет сегодня, 13 декабря, и начнется в 18:00 по киевскому времени. Нынешний конкурс принимает Грузия, а именно столица страны — Тбилиси. Шоу состоится в Gymnastic Hall of Olympic City.
Украинские зрители смогут посмотреть финал конкурса в прямом эфире на таких платформах:
на сайте или телеканале Суспільне Культура;
на официальном сайте Детского Евровидения — junior.eurovision.ua.
К слову, просмотр финала будет доступен с переводом на жестовом языке.
Кто представляет Украину на «Детском Евровидении-2025» и что известно о песне
Украину на конкурсе в этом году представляет София Нерсесян. Она родилась в Киеве в смешанной армянско-украинской семье. Юная певица неоднократно рассказывала о своих особых корнях. В частности, среди ее родственников — легендарная украинская певица Нина Матвиенко.
10-летняя артистка во время войны также активно участвует в благотворительных концертах и собирает средства на помощь ВСУ. А среди артистов, с которыми София выступала на одной сцене, — Святослав Вакарчук, Павел Зибров, KOLA, Сергей Бабкин, POSITIFF, Мишель Андраде, Камалия, Арсен Мирзоян и другие.
Что касается конкурсной песни «Мотанка», с которой Украина выступает на «Детском Евровидении-2025», над ее созданием Софии помогала Светлана Тарабарова — сонграйтерка и продюсерка. По словам авторов идеи, трек является манифестом от имени всех детей Украины — о вере, защите и надежде на сохранение жизни в условиях войны. В свою очередь песня уже успела привлечь внимание еврофанов своей этнической атмосферой и современным звучанием.
Как голосовать за Украину на «Детском Евровидении-2025»
Украинцы могут голосовать за свою представительницу, что является важной поддержкой для Софии в финале. Для этого нужно:
зайти на сайт JESC.TV;
просмотреть видео всех участников конкурса;
выбрать трех юных артистов, среди которых есть возможность отдать голос и за Софию Нерсесян.
В этом году в «Детском Евровидении» принимают участие 18 стран, а победителя определят по итогам голосования зрителей и национальных жюри в соотношении 50 на 50.