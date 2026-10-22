"Детское Евровидение-2026": Эрика Колесниченко провела репетицию и на видео впервые показала свой номер

Эрика Колесниченко / © instagram.com/suspilne.eurovision

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Представительница Украины на «Детском Евровидении-2026» Эрика Колесниченко провела вторую репетицию и на видео показала, каким будет ее номер.

11-летняя певица уже 24 октября сразится за победу на песенном конкурсе. Пока же Эрика активно готовится и репетирует. На YouTube-канале «Евровидение Украина» уже появилось видео, на котором можно рассмотреть фрагмент конкурсного номера Эрики Колесниченко, которая будет выступать с песней «НЕ колискова».

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Исполнительница выйдет на сцену «Детского Евровидения-2026» в ярком розовом костюме. Волосы Эрики будут собраны в два пучка, а образ дополнит макияж. Девушка будет выступать не одна. Ей будут помогать танцоры. Правда, они будут одеты в зеленые костюмы, так что лиц их не видно. Эрика Колесниченко будет не только петь, но и активно взаимодействовать с танцевальным балетом.

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Номер певицы дополнит визуальный ряд, а также пиротехника. Правда, из-за этого у Эрики возникают определенные сложности. Юная артистка признается, что в одном моменте ей не хватает кислорода, поэтому сложно взять высокую ноту. Тем не менее, девушка надеется, что в финале таких проблем не возникнет.

«Нормально, но можно было бы лучше. После пиротехники мне не хватало кислорода. Я старалась дотащить ноту. Сцена классная, не так велика, как я думала», — комментирует свою репетицию певица.

Тем временем в Сети уже оценили видео с репетиции Эрики. Пользователи писали, что номер просто невероятный. Более того, некоторые убеждены, что именно Украина в этом году должна победить на «Детском Евровидении». Однако нашлось и немного критики. Некоторые пользователи отмечали, что на сцене не хватало энергии от Эрики.

Удачи тебе, Эрика! Болеем и ждем тебя с победой!

Буду ждать твоей победы! Но будто чуть-чуть не хватает энергии!

Слезы на глазах и мурашки по коже от красоты! Вот так сказочный номер! Браво!

Отметим, финал «Детского Евровидения-2026» состоится 24 октября в Мальте в поселке Та-Кали на арене MFCC. Эрика Колесниченко, которая представляет Украину с песней «НЕ колискова», выйдет на сцену под номером 11. Кстати, в Мальту юная певица отправилась еще неделю назад. Она показывала фото с вокзала.

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