"Детское Евровидение-2026": где и когда состоится песенный конкурс

Организаторы международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2026" рассекретили дату и место его проведения.

В прошлом году на музыкальных гонках победу одержала Франция. Однако страна отказалась от организации «Детского Евровидения-2026», сославшись на финансовые трудности. Поэтому, эту миссию поручили Мальте.

«Детское Евровидение-2026» отгремит в субботу, 24 октября. Конкурс состоится на главной арене Мальты — Malta Fairs and Conventions Centre, расположенной в городе Аттард, район Та-Кали.

«Мальта станет страной-хозяйкой „Детского Евровидения-2026“. 24-й по счету конкурс состоится в субботу, 24 октября, в Та-Кале», — говорится в сообщении организаторов.

Напомним, а тем временем в Вене, Австрия, продолжается «Евровидение-2026». Уже состоялись полуфиналы, где определились с именами всех финалистов. К слову, Украина прошла квалификацию и поборется за хрустальный кубок. А редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как после полуфиналов изменились букмекерские ставки и какое место пророчат украинской певице LELÉKA.

