"Детское Евровидение-2026": какая страна победила на песенном конкурсе и какое место в Украины

Украина на "Детском Евровидении-2026"

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В субботу, 24 октября, в мальтийском поселке Та-Кали отгремел финал международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2026".

Украину в этом году представляла 11-летняя певица Эрика Колесниченко с песней «НЕ колискова». Она соревновалась за победу с 16 странами-участницами. Хотя юная исполнительница представила просто сказочный номер, однако ей не удалось выбороть первое место. Эрика вошла в топ-10, получив в финале 106 баллов: от судей — 38, а от зрителей — 68. Таким образом, Украина на «Детском Евровидении-2026» оказалась на девятом месте.

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Тем временем победительницей детского песенного конкурса стала Армения. Страну представляла молодая исполнительница Naré с песней «Boo!». Именно ей удалось покорить сердца профессиональных судей и зрителей, завоевав наибольшее количество баллов — 202.

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«Серебро» заняла Испания, которую презентовал Паулано с песней «Cuore bello (te quiero, te quiero)», а вот «бронза» — у французского представителя Алека, который в финале исполнил композицию «Comment tu vas?».

Напомним, страны уже постепенно начинают готовиться ко взрослому «Евровидению», которое в 2027 году состоится в Болгарии. Однако недавно Чехия впервые за многие годы отказалась от участия и озадачила причиной.

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