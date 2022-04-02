Детям Снежаны Егоровой отказали в продлении срока действия загранпаспортов в Турции

Ведущая рассказала, что консул отказал в продлении срока действия документов.

Скандально известная ведущая и актриса Снежана Егорова рассказала, что консульство в Анталии Турция не продлило срок действия загранпаспортов ее малолетним детям 10, 12 и 15 лет.

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

"Консул взял, да и наказал эту неугодную "бывшую телеведущую" и к тому же "путинистку", да и не продлил срок действия загранпаспортов ее малолетним детям! Ай, молодец! Вот он – закон зоопарка! Когда ты начальник – ты всегда прав, даже вопреки закону! Да кто там на эти законы смотрит", — написала Егорова.

Отметим, что на днях ведущая сообщила, что вместе с детьми получила статус политических беженцев в Турции. Впрочем позже, консульство Украины в Анталии по запросу "Нового времени" сообщило, что у Егоровой нет этого статуса.

instagram.com/snezha_egorova

Однако у себя на странице в Instagram одиозная ведущая разместила подтверждение, что все же находится под защитой Турции – она показала фото идентификационного свидетельства заявления международной защиты, выданное министерством внутренних дел Анталии.

instagram.com/snezha_egorova

Напомним, что вместе с детьми Снежана Егорова находится в Турции с августа 2021 года. Месяц назад украинское консульство в Анталии уже отказывалось продлить загранпаспорта малолетних детей актрисы и ведущей Снежаны Егоровой, выражавшей поддержку президенту РФ Путину.

В январе Снежана Егорова сделала дерзкое заявление и публично поддержала политику президента РФ Владимира Путина. Она также заявила, что украинцам следует "очистить мозг от темной стороны сознания".

22 февраля, фактически за несколько дней до полномасштабной войны России против Украины, Егорова заявила, что поддерживает признание президентом Путиным самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и заявила, что российский президент — герой нашего времени.

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