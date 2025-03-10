Дева Монро уехала за границу с мужскими документами и объяснила, как ее выпустили во время войны

Популярная блогерша Монро рассказала о своем выезде за границу.

Так, в фотоблоге знаменитость сразу успокоила фанатов и сообщила, что это рабочая поездка в Грецию. В частности, она будет присутствовать на премьерном показе фильма, в котором снималась. В то же время блогерша заверила, что уехала с Украины на законных основаниях. Несмотря на наличие мужского документа по полу, она снята с военного учета. И добавила, что обязательно вернется на Родину.

"Ответ на самый распространенный вопрос: "На каком основании я уехала, потому что у меня же мужской документ?". Еще в позапрошлом году я оформила все документы, меня исключили из военного учета. Я могу спокойно выезжать, по закону меня должны выпустить и, желательно, впустить, потому что у меня есть билет домой", - отметила Монро.

Травести-дива Монро / Фото: instagram.com/monritta

Кроме того, Монро рассказывала о неприятном инциденте встречи с россиянами за границей. В частности, как стала свидетелем приезда граждан государства-террористки в Грецию.

"Я бегала возле набережной, потом прибежала в порт и пришел огромный лайнер. Оттуда вышли люди. Я впервые услышала русский язык с москальским акцентом. И стало неприятно", — призналась знаменитость.

Напомним, недавно певица Верка Сердючка сообщила, что ее не пускали за границу с благотворительным туром – что теперь будет с концертами.

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