Дэвид Аксельрод отреагировал на признание Мозговой по поводу абьюза Пономарева: "Мог набить морду"

Муж продюсерши Елены Мозговой – певец Дэвид Аксельрод – прокомментировал интервью своей избранницы, где она призналась, как страдала от насилия в браке с Александром Пономаревым.

Недавно Дэвид Аксельрод впервые за долгое время выступил на сцене Дворца "Украина" в концерте памяти легендарного композитора Николая Мозгового. Он исполнил щемящую песню "Захисники". Уже за кулисами артист признался, что для него это выступление, пожалуй, первое после пятилетнего перерыва.

"Это Елена побудила меня выступить, потому что я еще, честно говоря, был не готов. Этот год реабилитаций, восстановление, до сих пор есть определенные проблемы по здоровью. Но, конечно, я соскучился по сцене. Есть много планов, но для этого надо до конца восстановиться", - поделился с ТСН певец.

Напомним, ранее Елена Мозговая рассказывала о том, как ее муж получил травму колена во время службы в рядах ТрО в результате неудачного приземления. Впоследствии травма только усугубилась, так что Дэвиду пришлось решиться даже на хирургическое вмешательство.

Также мы спросили артиста, как он отреагировал на резонансное интервью своей жены, в котором она впервые озвучила истинную причину развода с Пономаревым и как страдала в этом браке.

"Конечно, я все знал. Говорить об этом в интервью или нет, Елена со мной не советовалась. Она может говорить о чем захочет, так же и я", - рассказал Дэвид.

По словам Дэвида, разговоров с Александром на эту тему он никогда не имел, да и разбираться "по-мужски" не видел смысла.

"Она говорила, что он того не стоит... Смотрите, это же история их. Конечно, можно было прийти, попробовать набить морду или еще что-то. Я говорю, чего попробовать, потому что я знаю, что он - боксер. А я не боксер, просто у меня планка падает и все. Но оно же не решит проблемы. Можно убить, можно побить, можно покалечить человека, но то, что оно в ней осталось, это не изменит. Она это сделала наконец для того, чтобы люди не воспринимали только обложку, а чтобы чувствовали себя, чтобы не молчали, разговаривали. Главная проблема нас, людей, это то, что мы не умеем выражать свои чувства, мысли, просто разговаривать и постоянно чего-нибудь боимся", – признался артист.

Напомним, ранее певец раскрыл, чем сейчас занимается и рассказал о своих заработках.

