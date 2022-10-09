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Дэвид Аксельрод показал архивное фото Елены Мозговой с маленькой дочкой на руках

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Дэвид Аксельрод показал архивное фото Елены Мозговой с маленькой дочкой на руках

Дэвид Аксельрод и Елена Мозговая / Фото: instagram.com/david__axelrod

Певец показал снимок, сделанный, когда Соломия была еще совсем маленькой.

Украинский исполнитель Дэвид Аксельрод поделился архивной фотографией.

На артиста нахлынули воспоминания. Так что Дэвид в своем Instagram поделился снимком, сделанным еще тогда, когда Соломийка была совсем маленькой. На фото счастливая продюсер Елена Мозговая держит крошечную дочь на руках. Соломийка тем временем осторожно обнимает маму.

"Лучшее украшение на шее у женщины — это нежные детские объятия! Мои красавицы. Как быстро летит время", — подписал снимок Аксельрод.

Елена Мозговая с дочерью / © instagram.com/david__axelrod
Елена Мозговая с дочерью / Фото: instagram.com/david__axelrod

Отметим, снимок был сделан, когда Соломийка была совсем крохотной. Сейчас дочери Дэвида и Елены семь лет. За это время она заметно подросла и изменилась.

Дочь Дэвида Аксельрода и Елены Мозговой / © instagram.com/david__axelrod
Дочь Дэвида Аксельрода и Елены Мозговой / Фото: instagram.com/david__axelrod

Продюсер также имеет двух взрослых дочерей — Зою и Евгению.

Напомним, недавно украинская певица Наталка Карпа похвасталась заметно подросшей дочкой Златой. Исполнительница устроила осенний фотосет и порадовала семейными снимками поклонников.

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