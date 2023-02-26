Дэвид Аксельрод показал дочь-копию Алены Мозговой и поздравил ее с 8-летием

Сегодня, 26 февраля, день рождения празднует дочь звездных супругов – певца Дэвида Аксельрода и продюсера Алены Мозговой.

О празднике в семье на своей странице в Instagram рассказал Дэвид. Он поделился редким фото заметно подросшей дочери Мии в фотоблоге. На снимке именинница изображена в белом платье в окружении праздничных шариков:

Дочь Алены Мозговой и Дэвида Аксельрода Мия / Фото: instagram.com/david__axelrod

"8 лет. Нет большего счастья, чем смотреть на тебя, любоваться тобой, общаться с тобой. Самое больше мое желание в этой жизни — чтобы ты была самая счастливая во всей Вселенной. Люблю тебя, моя Мия, люблю больше всего в жизни", — написал под фото звездный отец.

В свою очередь, подписчики Аксельрода также присоединились к поздравлениям девочки, а также отметили что она очень похожа на свою знаменитую маму: "Ну копия Алены! Пусть будет счастлива!", "Как же ваша дочь похожа на Алену Мозговую! Растет настоящая красавица!", "Поздравляем вашу семью! Красивые, добрые, умные, свободные, талантливые люди! Много вам лет на счастье и радость!".

Алена Мозговая и Дэвид Аксельрод / Фото: instagram.com/mozgovaolena

Напомним, в январе этого года Алена Мозговая и Дэвид Аксельрод отпраздновали восьмую годовщину брака. По этому случаю артист нежно поздравил любимую и вспомнил, какой была их свадьба.

Алена Мозговая и Дэвид Аксельрод / Фото: facebook.com/olenamozgova

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