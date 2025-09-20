Дэвид Аксельрод признался, планируют ли они с Еленой Мозговой еще одного ребенка

Елена Мозговая, Дэвид Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

Известный певец Дэвид Аксельрод высказался о личной жизни с Еленой Мозговой, какой творческий проект мечтает воплотить в жизнь, и существуют ли знакомые, которые до сих пор называют его Владимиром Ткаченко.

Недавно в Киеве прошел большой концерт памяти легендарного композитора Николая Мозгового, в котором среди десятков артистов принял участие и певец Дэвид Аксельрод. За кулисами артист немного пообщался с журналистами, в частности рассказал, планируют ли они еще одного ребенка с Еленой Мозговой. Напомним, пара воспитывает общую дочь Софию, которой уже 10 лет.

Елена Мозговая, Дэвид Аксельрод и их дочь / © instagram.com/david__axelrod

"Я не могу говорить вам чего и из-за чего, но нет, эта тема не поднимается в нашей семье. И думать о создании еще одной жизни в такое сложное время, мне кажется, очень трудно. Все же знаем, что когда закончится война, начинается бейби-бум, правильно? Ну, посмотрим, что будет дальше", - заинтересовал пение.

Также мы спросили артиста, планирует ли он окончательно вернуться в шоубизнес после длительной паузы - почти пять лет Дэвид не участвовал в больших телевизионных концертах.

«Честно говоря, никогда не считал себя частью шоубизнеса. У меня в планах есть большой проект и идеи, как его воплотить. Просто война внесла свои коррективы, и мы не можем делать то, что хотели раньше. Это нельзя назвать именно мюзиклом или театром. Это что-то другое, но очень интересное. Просто это давно забытый формат для нас, как для слушателей. Сейчас все привыкли что-то придумывать с помощью ИИ, использовать тренды. А для меня всегда оставались и будут оставаться в тренде только музыкальность и душа, которая есть в музыке. То есть все должно быть наполнено смыслом", – высказался артист.

Дэвид Аксельрод вернулся на сцену и готовит новый творческий проект

Напомним, свою творческую карьеру Дэвид Аксельрод начинал еще как певец Владимир Ткаченко. После победы в шоу "Караоке на майдане", второго места на "Новой волне" (в составе дуэта "Барселона") и финала "Х-Фактора" он неожиданно для всех взял паузу на несколько лет в карьере, а затем вернулся - но уже с новым именем.

"Те, кто со мной общаются, все называют Дэвидом. Кто еще говорит "Володя", я ему объясняю, чего не надо это говорить, потому что я уже другой человек. Я официально сменил фамилию и имя еще с 2018-го года. И вообще мне кажется это неуважение, когда ты просишь, а человек говорит "а мне сложно запомнить". Поэтому, когда меня не понимают, тогда легче просто не общаться", - говорит певец.

