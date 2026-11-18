Дэвид Аксельрод

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Украинский певец Дэвид Аксельрод рассказал о службе в Национальной гвардии Украины, предстоящем переводе в военный оркестр и планах представить украинскую музыку за границей.

Артист уже почти год служит в Нацгвардии. В то же время он не оставляет творчества и принимает участие в концертах, когда имеет такую возможность. Аксельрод признался, что выступления помогают ему поддерживать ментальное здоровье и не терять связи со сценой. По его словам для «Наедине с Гламуром» , командование понимает важность таких событий и способствует участию военнослужащих в творческих мероприятиях.

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Дэвид Аксельрод

Сейчас певец ожидает перевода в оркестр Национальной гвардии Украины. Именно с ним он хочет реализовать масштабную музыкальную идею.

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«В Нацгвардии это будет скоро год. Сейчас я перевожусь в оркестр Национальной гвардии Украины, и тогда, вероятнее всего, мы будем вместе работать и радовать людей», – рассказал Дэвид Анне Севастьяновой.

Дэвид Аксельрод

Аксельрод также поделился планами по будущей программе. Он хочет создать ее вместе с военными музыкантами и отправиться в тур не только по Украине, но и по другим странам. Певец стремится показать миру украинцев, которые до службы занимались разными профессиями и творчеством, а теперь защищают свое государство.

«Как раз у меня такая большая идея — вместе с оркестром сделать мою программу и поехать не только по Украине, но и в мир. Показать Украину в мире и презентовать, что мы не просто военные, мы люди, которые занимались разным, а сейчас защищаем нашу страну», — сказал артист.

Дэвид Аксельрод

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Почему МОЗГОВАЯ не пригласила РОТАРУ и ПОЛЯКОВУ, и как ВЕТЕР поставил на место КАМАЛИЮ. ЗАСТРОЙКИ ШОУ

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Напомним, недавно Елена Мозговая нежно поздравила мужа Дэвида Аксельрода с 43-летием и растрогала признанием .

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