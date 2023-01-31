Дэвид Аксельрод в годовщину брака с Еленой Мозговой вспомнил, какой была их свадьба

В семье украинского исполнителя Дэвида Аксельрода и продюсера Елены Мозговой праздник. Пара празднует восьмую годовщину брака.

В своем Instagram певец вспомнил тот день, когда они сказали друг другу "да". В общем, Елена и Дэвид отказались от громких торжеств.

Аксельрод вспомнил, что продюсер выбрала за свадебный букет белые тюльпаны. Влюбленные попросили не включать традиционную музыку и не говорить торжественные речи. Тем временем от первого поцелуя в роли супругов пара не отказалась.

Дэвид Аксельрод и Елена Мозговая / Фото: instagram.com/mozgovaolena

"Восемь лет назад мы сказали – да! Было снежно и прохладно, она держала простой букет белых тюльпанов, а я держал ее, было очень скользко. В животике Соля бухала ножками и будто говорила: "Эй, я здесь! Я с вами! Скоро встретимся!". Мы попросили без Мендельсона и торжественных речей, но от традиционного поцелуя после подписей не отказались", — вспомнил певец.

Напомним, Дэвид Аксельрод и Елена Мозговая сыграли свадьбу в 2015 году. Уже вскоре у них родилась совместная дочь, которую они назвали Соломией. Также у продюсера от предыдущих отношений есть дочери Зоя и Евгения.

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