Дэвид Аксельрод впервые за долгое время появился на публике: как выглядит певец без длинных волос

Дэвид Аксельрод / © instagram.com/david__axelrod

Муж продюсера Елены Мозговой - певец Дэвид Аксельрод - впервые за долгое время появился на публике.

Исполнитель с началом полномасштабной войны держится в стороне от публичности. Однако недавно Елена Мозговая отыграла концерт памяти своего легендарного отца Николая Мозгового, и Аксельрод, конечно же, поддерживал жену. Ведущая проекта "Тур зірками" смогла пообщаться с исполнителем.

Артист, который избавился от длинных волос, сейчас активно занимается волонтерством и делает все возможное, чтобы ускорить победу Украины в войне. Дэвид Аксельрод пока не решается возвращаться на сцену. Исполнитель говорит, что сейчас ему не до пения.

Дэвид Аксельрод / © скриншот с видео

"Во-первых, я сказал себе, что спою, когда победим. Во-вторых, волонтерство и делать так, чтобы у нас были шансы побеждать - это истощает. Я не говорю, что я вспотел. Понятно, что ребятам, которые в окопах, им гораздо сложнее. Но стараюсь делать, что от меня зависит и то, что я могу делать. Хочется петь, чтобы мы радовались. Но сейчас у меня на душе такой вайб, как и у многих украинцев. Я не могу радоваться, когда знаю, что люди страдают. Единственное, что возможно, это петь для того, чтобы собирать деньги на донаты", - делится певец.

Также артист рассказал и о заработках. Дэвид Аксельрод говорит, что доходы с началом полномасштабной войны значительно уменьшились. Сейчас он получает роялти. А так, по словам исполнителя, они работают всей семьей.

"Зарабатывать деньги приходится тем, что есть роялти. Понятно, что это не те заработки, что были. Можно сказать, что зарабатываем всей семьей", - отметил артист.

Напомним, в начале войны Дэвид Аксельрод находился в рядах ТрО. Однако во время службы исполнитель травмировал колено, с которым и до того были проблемы. Исполнитель перенес несколько операций и находился на реабилитации.