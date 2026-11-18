Дэвид Аксельрода и Елена Мозговая / © instagram.com/david__axelrod

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Певец Дэвид Аксельрод рассказал об отношениях с продюсером Еленой Мозговой , объяснил, почему поддерживает ее острые публичные высказывания, и признался, кто чаще делает первый шаг к примирению в их семье.

Артист не считает, что жене нужно сдерживать свои эмоции или отказываться от откровенных сообщений в соцсетях. Напротив, он уверен, что людям важно говорить о том, что их беспокоит. Аксельрод отметил в «Наедине с гламуром» , что умолчание проблем может приводить к серьезным последствиям. Поэтому он поддерживает позицию Мозговой и не пытается влиять на ее публичное поведение. В то же время певец признает, что оба в их паре эмоциональны. Несмотря на это, супруги умеют договариваться и находить общий язык.

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«Я считаю, что сдерживать человека вообще не нужно. Я считаю, что надо, напротив, высказываться. У людей есть такая привычка – умалчивать. И это, как показывает мой опыт, приводит к серьезным последствиям. Лучше говорить», — объяснил Дэвид Анне Севастьяновой.

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Дэвид Аксельрод

Он также ответил на вопрос о том, кто первым идет на примирение после ссор. По словам артиста, чаще всего инициативу берет на себя именно он. В то же время Аксельрод подчеркнул, что они с женой уже взрослые люди и понимают важность диалога.

"Мне кажется, что я чаще ухожу, но, в принципе, мы люди взрослые, мы понимаем, что надо коммуникировать", - признался певец.

Дэвид Аксельрод

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Почему МОЗГОВАЯ не пригласила РОТАРУ и ПОЛЯКОВУ, и как ВЕТЕР поставил на место КАМАЛИЮ. ЗАСТРОЙКИ ШОУ

Напомним, недавно Елена Мозговая нежно поздравила мужа Дэвида Аксельрода с 43-летием и растрогала признанием .

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