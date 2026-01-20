Дэвид Бекхэм на фоне серьезного скандала со старшим сыном сделал заявление об ошибках детей

Дэвид и Виктория Бекхэмы и их сын Бруклин / © instagram.com/victoriabeckham

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм на фоне серьезного скандала со старшим сыном Бруклином сделал заявление об ошибках детей.

Спортсмен стал гостем программы Squawk Box, что транслируется на канале CNBC. Там футболист высказался о социальных сетях и их влиянии на психическое здоровье. Дэвид Бекхэм говорит, что соцсети могут иметь как и положительное влияние, так и отрицательное. Спортсмен всегда старался использовать их для добрых целей.

"Я всегда говорил о социальных сетях и их силе как в хорошем, так и в плохом свете. То, к чему дети имеют доступ сегодня, может быть опасным. Но то, что я лично обнаружил, особенно с моими детьми, также, что я использую это по правильным причинам. Я смог использовать свою платформу и своих подписчиков для ЮНИСЕФ. И это был лучший инструмент, чтобы информировать людей о том, что происходит в мире для детей", - говорит футболист.

Дэвид и Виктория Бекхэмы и их дети / © instagram/davidbeckham

В то же время Дэвид Бекхэм дал комментарий и о своих детях. Спортсмен говорит, что им свойственно делать ошибки. Однако, по его словам, детям это разрешено, ведь таким образом они получают новый опыт. Что интересно, такой комментарий футболист дал после скандального заявления старшего сына, который публично отрекся от родителей. При этом непосредственно семейный конфликт Дэвид Бекхэм комментировать отказался.

"Они делают ошибки, но детям разрешено делать ошибки. Так они учатся. Именно этому я стараюсь научить своих детей. Иногда приходится позволять им также делать эти ошибки", - отметил спортсмен.

Напомним, еще с весны прошлого года начали распространяться слухи, что в семье Бекхэмов назрел серьезный конфликт со старшим сыном. И вот наконец Бруклин вышел на связь и расставил все точки над "і". Он заявил, что постоянно находился под влиянием семьи. Однако когда родные не приняли его жену и пытались испортить их отношения - у него лопнуло терпение. Поэтому, Бруклин Бекхэм заявил, что отрекается от родителей и прекращает с ними любое общение.