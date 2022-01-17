Дэвид Бекхэм нарвался на критику из-за фото поцелуя с дочерью в губы

Дэвид Бекхэм нарвался на критику из-за фото поцелуя с дочерью в губы

Это уже не первое фото и не первая критика.

Известный футболист Дэвид Бекхэм снова озадачил юзеров фото со своей 10-летней дочерью.

В своем Instagram знаменитый папа поделился кадром, где целует Харпер в губы во время утренней прогулки.

Дэвид Бекхэм с дочерью / instagram/davidbeckham

Возмущенные пользователи-моралисты оставили в комментариях ряд гневных сообщений.

"Это аморально", "Не целуй ребенка в губы!", "Меня сейчас тошнит", "У меня 3 взрослые дочери, и я ни разу в жизни не целовал их в губы!", "Прекрати уже ее так целовать!", – заметили пользователи.

Впрочем, многим поклонникам фотография показалась милой.

"Зачем сексуализировать такой замечательный момент отца и дочери?!", "Как красиво", "Для тех, кто называет это странным – ей 10, и она целует своего папу. Заткнитесь", "Эти люди, которые говорят, что целовать дочь в губы неправильно, безумны!" – вступились за звезду фаны.

Интересно, что это уже не первая фотография и не первая критика Бекхэма. Впрочем, футболисту наплевать на мнение хейтеров.

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