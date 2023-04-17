Дэвид Бекхэм показал, как нежно целует жену Викторию в носик на архивном фото

Известный футболист Дэвид Бекхэм восхитил фотографией со своей женой, экссолисткой Space Girls и дизайнером Викторией Бекхэм.

Возлюбленная спортсмена 17 апреля отмечает свой день рождения. Трудно поверить, но виктории исполнилось 49 лет. Дэвид решил публично поздравить Викторию с праздником и поделился архивным кадром вместе в Instagram.

На портретном черно-белом фото молодой Бекхэм нежно целует свою улыбающуюся любимую в носик.

Дэвид и Виктория Бекхэм / Фото: instagram.com/davidbeckham

Под фото Дэвид нежно обратился к жене и признался, что Виктория очень вдохновляет его.

"С днем рождения самую удивительную жену и мамочку, которая вдохновляет нас каждый день! Мы любим тебя и ты заслуживаешь самого прекрасного дня! С днем рождения", — написал Бекхэм.

Отметим, что Дэвид и Виктория в браке уже 23 года. Несмотря на многие слухи вокруг, звездные супруги продолжают демонстрировать свои нежные отношения и имеют четырех общих детей.

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