Дэвид Бекхэм порадовал фанов видео, как катался с дочерью на аттракционах

Звездный отец с детьми сходил на рождественскую ярмарку.

Известный футболист Дэвид Бекхэм в своем насыщенном графике не забывает уделять время детям.

Так, недавно звездный отец сводил 19-летнего Ромео, 16-летнего Круза и 10-летнюю Харпер на рождественскую ярмарку в Лондоне. Там семья наслаждалась рождественскими вкусностями, пила горячий какао.

Кроме того, Дэвид поддержал дочь и вместе с ней пошел на аттракционы. Видео того, как Бекхэм провел время с детьми – он запостил у себя в Instagram. "Веселая ночь в Лондоне с детками", — подписал фото и видео Дэвид.

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В свою очередь, поклонники не сдержали восхищение Бекхэмом и его семьей. "Вы настоящий пример отца – оставить все дела и уделить время детям", "какая Харпер милая и так хорошо, что вы пошли кататься с ней", "я в восторге от вашей семьи".

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