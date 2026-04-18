Дэвид Бекхэм публично потроллил Викторию в день ее 52-летия и вспомнил вирусный мем

Футболист Дэвид Бекхэм поздравил жену Викторию Бекхэм с днем рождения и одновременно иронично напомнил о ее громкой истории с «рабочим классом».

В день, когда дизайнеру исполнилось 52, звезда выбрал не совсем классический формат поздравления. Кроме привычных семейных кадров он достал из архива и старое фото. На нем еще маленькая Виктория позирует рядом с роскошным Rolls-Royce. Этот снимок имеет свой чрезвычайно интересный бэкграунд — он хорошо знаком фанатам пары. Бекхэм, похоже, сознательно подогрел интерес. И сделал это с присущим ему юмором.

«Говори честно», — когда-то прервал Дэвид Викторию во время съемок их документального сериала.

Именно этот момент и стал вирусным. В 2023 году Виктория убеждала, что выросла в обычной семье рабочего класса. Но разговор неожиданно пошел в другую сторону. Дэвид буквально зашел в кадр и поставил под сомнение ее слова. Пауза затянулась, и напряжение стало почти ощутимым.

«Хорошо… меня возили в школу на Rolls-Royce», — в конце концов призналась она.

Этот эпизод быстро разлетелся по Сети и превратился в мем, который до сих пор вспоминают в контексте пары.

История получила огласку после выхода документального проекта о семье Бекхэмов. Именно там зрители увидели сцену, где Виктория говорит о своем детстве, а Дэвид — неожиданно вмешивается.

Напомним, недавно Алла Пугачева в свое 77-летие собрала сразу троих детей и внука и показала, как с ними праздновала.