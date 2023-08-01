Дэвид Бекхэм развеселил Сеть фото, как 12-летняя дочь делает ему макияж

Известный футболист Дэвид Бекхэм развеселил Сеть новыми кадрами со своей 12-летней дочерью Харпер.

Спортсмен любит проводить время со своими детьми и готов к любым экспериментам вместе. Давид Дэвид позволил дочери отточить на нем свои навыки в макияже — Харпер взяла в руки косметику и кисточки и накрасила папу. Забавное фото процесса Бекхэм поделился на своей странице в Instagram.

"Папине, очевидно, нужно было немного пудры и контуринга (не знаю, что это значит, но я выглядел лучше, что бы это ни было). Мой маленький визажист", — пошутил под фотографией Дэвид.

Дэвид Бекхэм с дочерью / Фото: instagram/davidbeckham

Напомним, недавно средний сын Дэвида и Виктории Бекхэмов, 20-летний Ромео, показал, как проводит время со своей девушкой-моделью.

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