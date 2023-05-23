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Дэвид Бекхэм развеселил Сеть видео, на котором делает себе макияж косметикой жены

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
893
Время на прочтение
2 мин
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Дэвид Бекхэм развеселил Сеть видео, на котором делает себе макияж косметикой жены

Виктория и Дэвид Бекхэмы / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Футболист спародировал свою любимую.

Британский футболист Дэвид Бекхэм время от времени любит пошутить и делится с фанами забавными проделками

Так, на этот раз спортсмен решил снять пародию на свою жену, дизайнер Викторию Бекхэм, и ее видео с макияжами.

У бывшей певицы есть не только свой бренд одежды, но и линейка декоративной косметики, поэтому звезда с удовольствием делает мейкап на камеру своими продуктами.

Дэвид поделился забавным видео на странице Виктории в TikTok и показал, как делает макияж косметикой жены. Даже место для записи ролика футболист выбрал именно то, где обычно записывает свои видео дизайнер.

"Когда я использую немного этого, моя жена говорит, что это лучшее освещение для создания контента. Мне нравится увлажнять кожу и, по мнению Виктории Бекхэм, это лучший способ для этого", — пошутил Бекхэм, проводя кисточкой для макияжа по лицу.

@VictoriaBeckham Mr. Beckham's very own #VictoriaBeckhamBeauty ♬ original sound — Victoria Beckham

Футболист пытался воспроизвести не только технику жены, но и ее манеру рассказывать все свои шаги на видео. Фаны заметили, что пародия получилась очень удалось и многие узнали в этих кадрах именитую дизайнер.

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Дата публикации
Просмотры
893
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