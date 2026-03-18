Дэвид Бекхэм случайно пересекся со старшим сыном, который отрекся от него: удалось ли им помириться

Виктория и Дэвид Бекхэмы их сын Бруклин и невестка Никола Пельтц / © Associated Press

Бывший футболист Дэвид Бекхэм случайно оказался в пятизвездочном отеле в Беверли-Хиллз одновременно с сыном Бруклином, хотя между ними до сих пор продолжается конфликт.

Футболист и его старший сын чудом избежали встречи, хотя находились на расстоянии нескольких шагов друг от друга, рассказало медиа Daily Mail. Бекхэм приехал со средним сыном Ромео после горнолыжного катания в Колумбии, а Бруклин проводил день у бассейна после вечеринки в честь «Оскара-2026» у сэра Элтона Джона.

«Дэвид совершенно не знал, что Бруклин был в отеле. Он просто дважды прошел мимо него, даже не догадываясь», — отмечают СМИ.

По словам очевидцев, 27-летний Бруклин наслаждался солнцем и покоем у бассейна до обеда, прежде чем Дэвид отправился на съемки рекламы чипсов неподалеку в Санта-Монике. Позже он вернулся на ужин в лаунж-зону возле бассейна вместе с друзьями, включая Дэвида Гарднера, у которого когда-то были близкие отношения с Бруклином.

«Если бы судьба заставила их встретиться, это было бы очень неудобно. Бруклин четко дал понять, что не хочет контактировать с родителями, поэтому возможно, что это спасло бы Дэвида от лишних эмоций», — сообщают инсайдеры.

Отметим, Дэвид и Бруклин не общаются с мая прошлого года, после того как сын и Никола проигнорировали празднование 50-летия футболиста. В конце года Бруклин заблокировал родителей в Instagram и опубликовал письмо с обвинениями относительно контроля со стороны Дэвида и Виктории, который оба отрицают.

