Дэвид Бекхэм трогательно поздравил жену с Днем матери и показал ее фото с детьми

Английский футболист Дэвид Бекхэм растрогал своих поклонников поздравлением жены Виктории с Днем матери, который 19 марта празднуют в Великобритании.

На странице в Instagram Бекхэм разместил серию снимков, на которых его любимая изображена с их детьми в разный период жизни. Также Бекхэм показал и их с Викторией мам. Кстати, Дэвид нежно называет маму жены тоже мамой:

"Я не мог и желать лучшей поддержки и любви, чем мне дают мои мамы. Я встретил женщину, которая не только сильная и целеустремленная, но и самая удивительная мама для наших детей. Она вдохновляет их, помогает им найти себя и самое важное – дает им любовь каждую минуту каждый день. Спасибо за все, что делаешь для меня и наших прекрасных детей. Мы тебя любим", — написал в фотоблоге Дэвид.

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Растроганная постом мужа Виктория не удержалась и прокомментировала сообщение так: "Люблю тебя очень сильно".

Напомним, ранее супруги Бекхэм восхитили поклонников совместной тренировкой. Виктория показала, как вместе с мужем Дэвидом в тандеме занимается спортом.

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