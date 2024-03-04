Дэвид и Виктория Бекхэм нежно поздравили сына с 25-летием и показали забавные кадры с его детства

Звезды восхитили пожеланиями, адресованными Бруклину.
Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм вместе с мужем, спортсменом Дэвидом, рассказали о празднике в семье.
Сегодня, 4 марта, их сын Бруклин Бекхэм отмечает 25-летие. По случаю юбилея звездные супруги посвятили сыну публикации в фотоблогах и выразили свое восхищение им.
Так, Виктория опубликовала архивные детские кадры Бруклина, где он совсем маленький в костюме острого перца. Также показала, как он играл в детстве и подпевал на концерте.
"Сегодня мы празднуем 25-летие Бруклина! Дэвид, я так тебя люблю и горжусь, какие же мы родители. Мы хорошая команда! С днем рождения. Мы все тебя очень любим. Искренний, веселый, талантливый с самым добрым сердцем. Мы так гордимся. тобой как сыном, старшим братом и мужем. Ты всегда в приоритет ставишь других. Твоя любовь и энергия такие особенные, они всегда окутывают каждого, кого ты встречаешь. Мы тебя любим!", - растрогала Виктория Бекхэм.
В свою очередь, звездный папа Дэвид на архивных кадрах показал, как его маленький сын Бруклин делал первые шаги на футбольном поле вместе с ним. И опубликовал их еще одно архивное фото.
"С 25-летием, мой большой мальчик. Горжусь тем, каким мужчиной ты вырос. Ты еще с детства не потерял свои внутренние ценности – вежливость и доброту. Мы тебя очень любим! Прекрасно проведи этот день!", - восхитил подписью Дэвид Бекхэм.
Напомним, недавно Оля Полякова поздравила свою дочь с 19-летием и показалась с ней за границей и рассказала о праздновании.
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