Дэвид и Виктория Бекхэм нежно поздравили сына с 25-летием и показали забавные кадры с его детства

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм вместе с мужем, спортсменом Дэвидом, рассказали о празднике в семье.

Сегодня, 4 марта, их сын Бруклин Бекхэм отмечает 25-летие. По случаю юбилея звездные супруги посвятили сыну публикации в фотоблогах и выразили свое восхищение им.

Так, Виктория опубликовала архивные детские кадры Бруклина, где он совсем маленький в костюме острого перца. Также показала, как он играл в детстве и подпевал на концерте.

Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына Бруклина с днем рождения / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына Бруклина с днем рождения / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына Бруклина с днем рождения / Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Сегодня мы празднуем 25-летие Бруклина! Дэвид, я так тебя люблю и горжусь, какие же мы родители. Мы хорошая команда! С днем рождения. Мы все тебя очень любим. Искренний, веселый, талантливый с самым добрым сердцем. Мы так гордимся. тобой как сыном, старшим братом и мужем. Ты всегда в приоритет ставишь других. Твоя любовь и энергия такие особенные, они всегда окутывают каждого, кого ты встречаешь. Мы тебя любим!", - растрогала Виктория Бекхэм.

В свою очередь, звездный папа Дэвид на архивных кадрах показал, как его маленький сын Бруклин делал первые шаги на футбольном поле вместе с ним. И опубликовал их еще одно архивное фото.

Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына Бруклина с днем рождения / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына Бруклина с днем рождения / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына Бруклина с днем рождения / Фото: instagram.com/victoriabeckham

"С 25-летием, мой большой мальчик. Горжусь тем, каким мужчиной ты вырос. Ты еще с детства не потерял свои внутренние ценности – вежливость и доброту. Мы тебя очень любим! Прекрасно проведи этот день!", - восхитил подписью Дэвид Бекхэм.

Напомним, недавно Оля Полякова поздравила свою дочь с 19-летием и показалась с ней за границей и рассказала о праздновании.

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