Девито отсосал яд из Дугласа, а Трехо вытащил ребенка из ДТП: героические поступки звезд

Бесстрашные звезды, которые спасли человеческую жизнь.

В боевиках и приключенческих фильмах актеры предстают перед зрителями смелыми и бесстрашными.

Они спасают людей, животных и даже мир. Впрочем, в реальной жизни немало именитых звезд, как и их экранные герои, действительно готовы спасти жизнь другого человека.

Редакция сайта ТСН.uа собрала 10 героических историй селебритис, которые не задумываясь продемонстрировали свою отвагу и храбрость.

Брэд Питт

Звезда Голливуда Брэд Питт знает, что делать в экстренной ситуации. Так, актер спас маленькую девочку от толпы своих фанаток.

Associated Press

После очередного съемочного дня поклонники Питта оцепили территорию площадки, чтобы увидеть кумира. Как только в их поле зрения появился артист, девушки начали кричать и пытаться его сфотографировать. Вдруг актер услышал крик девочки, которая застряла в металлическом заборе. Толпа прижала малышку, от чего ей стало плохо. Фанатку сразу вытащили из ловушки.

Энтони Кидис

Фронтмен группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис спас ребенка.

Getty Images

Музыкант отдыхал в ресторане, вдруг из дома выбежала женщина с ребенком на руках и криком: "Мой ребенок, мой ребенок, мой ребенок не может дышать!". Фронтмен коллектива и его музыканты бросились к ней. Кидис пытался сделать искусственное дыхание девочке, но ее рот был крепко сжат. Тогда Энтони начал растирать живот малышки. Ее глаза закатились, а изо рта пошли пузыри. Позже на помощь приехали медики, девочку спасли.

Дэниел Рэдклифф

Популярный британский актер Дэниел Рэдклифф также прославился неравнодушием.

Getty Images

Знаменитость спас туриста, которого ограбили в Лондоне. У мужчины вырвали брендированную сумку из рук и ударили его в лицо. Представитель 27-летнего Дэниэла подтвердил, что именно он был на месте происшествия. Впрочем, от любых комментариев артист воздержался.

Дмитрий Комаров

Ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров спас девушку от самоубийства.

пресс-служба канала "1+1"

Инцидент произошел во время экспедиции Японией. Ведущий встретил 27-летнюю незнакомку возле скалы, где она сообщила о своих намерениях свести счеты с жизнью. Комаров пригласил ее в поход к вершине вулкана "Фудзияма". Невероятная красота "вершины богов" и доводы ведущего тревел-шоу помогли убедить Яйо отказаться от своих намерений.

Харрисон Форд

Голливудский актер Харрисон Форд пришел на помощь женщине, которая попала в автокатастрофу.

Getty Images

Ее машина сбила дорожное ограждение и упала в глубокий овраг. Как утверждают свидетели, Форд выскочил из своего автомобиля, бросился вниз по склону и помог раненой женщине выбраться. Он оставался с потерпевшей до тех пор, пока не приехали карета скорой помощи и полиция.

Бенедикт Камбербэтч

Британский актер Бенедикт Камбербэтч спас курьера компании, которая доставляет продукты, от грабителей.

Associated Press

В центральной части Лондона курьера на велосипеде атаковали грабители. Четверо мужчин преградили ему дорогу и стали толкать, пытаясь забрать его велосипед. Бенедикт выскочил из такси и оттащил агрессивных парней с криком "дайте ему покой!".

Дэнни Девито

Актер Дэнни ДеВито спас укушенного змеей звездного коллегу Майкла Дугласа.

Getty Images

Так, в Мексике Дуглас подошел к клетке со змеями и взял рептилию в руки. На уговоры ДеВито не делать этого Майкл отмахнулся. В тот же миг змея укусила актера за руку. Дэнни ДеВито не растерялся и начал отсасывать яд. Тогда актер сказал: "Хорошо, что она не укусила тебя за бубенцы – ты был бы уже мертв".

Киану Ривз

Актер Киану Ривз спас потерявшуюся в Лос-Анджелесе девушку. Австралийка Николь Льюис-Джейкобс рассказала, что встретила Киану в кафе и обратилась к нему с просьбой подсказать дорогу.

facebook.com/nicole.lewisjacobs

А он решил довезти ее до дома на своем Porshe. Женщина сначала не узнала голливудскую звезду и наотрез отказалась садиться к незнакомцу в авто. Тогда Ривз засмеялся и представился. "Я села в машину и написала мужу, что меня везет сам Киану. Но он не поверил, сказал, что я, вероятно, сошла с ума", - рассказала Николь. Однако, чтобы муж поверил жене, Киану сделал с Николь селфи, которое она опубликовала на своей странице в Facebook.

Дэнни Трехо

Звезда "Мачете" Дэнни Трехо вытащил ребенка из разбитой и перевернутой машины.

Associated Press

Трехо стал свидетелем ужасной аварии в Лос-Анджелесе. На дороге столкнулось несколько автомобилей, от удара одна из них перевернулась на крышу. Внутри был ребенок, которого актер бросился спасать. Дэнни пытался добраться до ребенка через разбитое окно и отстегнуть ремень безопасности, которым было пристегнутое кресло ребенка, однако не смог этого сделать. Ему на помощь пришел другой свидетель ДТП, который с другой стороны отстегнул ремень, тогда же звезда смог вытащить ребенка из машины.

Леонардо Ди Каприо

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо спас пьяного парня, который 11 часов провел в море.

Associated Press

Так, во время отпуска на Карибских островах Лео услышал сигнал по рации о том, что капитан другого судна потерял одного пассажира. 24-летний француз перестарался с алкоголем и вывалился за борт. Впоследствии, его заметил Лео. На яхте Леонардо француза одели, накормили и передали в службу спасения.

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