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Девито отсосал яд из Дугласа, а Трехо вытащил ребенка из ДТП: героические поступки звезд

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Девито отсосал яд из Дугласа, а Трехо вытащил ребенка из ДТП: героические поступки звезд

Бесстрашные звезды, которые спасли человеческую жизнь.

В боевиках и приключенческих фильмах актеры предстают перед зрителями смелыми и бесстрашными.

Они спасают людей, животных и даже мир. Впрочем, в реальной жизни немало именитых звезд, как и их экранные герои, действительно готовы спасти жизнь другого человека.

Редакция сайта ТСН.uа собрала 10 героических историй селебритис, которые не задумываясь продемонстрировали свою отвагу и храбрость.

Брэд Питт

Звезда Голливуда Брэд Питт знает, что делать в экстренной ситуации. Так, актер спас маленькую девочку от толпы своих фанаток.

© Associated Press
Associated Press

После очередного съемочного дня поклонники Питта оцепили территорию площадки, чтобы увидеть кумира. Как только в их поле зрения появился артист, девушки начали кричать и пытаться его сфотографировать. Вдруг актер услышал крик девочки, которая застряла в металлическом заборе. Толпа прижала малышку, от чего ей стало плохо. Фанатку сразу вытащили из ловушки.

Энтони Кидис

Фронтмен группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис спас ребенка.

© Getty Images
Getty Images

Музыкант отдыхал в ресторане, вдруг из дома выбежала женщина с ребенком на руках и криком: "Мой ребенок, мой ребенок, мой ребенок не может дышать!". Фронтмен коллектива и его музыканты бросились к ней. Кидис пытался сделать искусственное дыхание девочке, но ее рот был крепко сжат. Тогда Энтони начал растирать живот малышки. Ее глаза закатились, а изо рта пошли пузыри. Позже на помощь приехали медики, девочку спасли.

Дэниел Рэдклифф

Популярный британский актер Дэниел Рэдклифф также прославился неравнодушием.

© Getty Images
Getty Images

Знаменитость спас туриста, которого ограбили в Лондоне. У мужчины вырвали брендированную сумку из рук и ударили его в лицо. Представитель 27-летнего Дэниэла подтвердил, что именно он был на месте происшествия. Впрочем, от любых комментариев артист воздержался.

Дмитрий Комаров

Ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров спас девушку от самоубийства.

© пресс-служба канала
пресс-служба канала "1+1"

Инцидент произошел во время экспедиции Японией. Ведущий встретил 27-летнюю незнакомку возле скалы, где она сообщила о своих намерениях свести счеты с жизнью. Комаров пригласил ее в поход к вершине вулкана "Фудзияма". Невероятная красота "вершины богов" и доводы ведущего тревел-шоу помогли убедить Яйо отказаться от своих намерений.

Харрисон Форд

Голливудский актер Харрисон Форд пришел на помощь женщине, которая попала в автокатастрофу.

© Getty Images
Getty Images

Ее машина сбила дорожное ограждение и упала в глубокий овраг. Как утверждают свидетели, Форд выскочил из своего автомобиля, бросился вниз по склону и помог раненой женщине выбраться. Он оставался с потерпевшей до тех пор, пока не приехали карета скорой помощи и полиция.

Бенедикт Камбербэтч

Британский актер Бенедикт Камбербэтч спас курьера компании, которая доставляет продукты, от грабителей.

© Associated Press
Associated Press

В центральной части Лондона курьера на велосипеде атаковали грабители. Четверо мужчин преградили ему дорогу и стали толкать, пытаясь забрать его велосипед. Бенедикт выскочил из такси и оттащил агрессивных парней с криком "дайте ему покой!".

Дэнни Девито

Актер Дэнни ДеВито спас укушенного змеей звездного коллегу Майкла Дугласа.

© Getty Images
Getty Images

Так, в Мексике Дуглас подошел к клетке со змеями и взял рептилию в руки. На уговоры ДеВито не делать этого Майкл отмахнулся. В тот же миг змея укусила актера за руку. Дэнни ДеВито не растерялся и начал отсасывать яд. Тогда актер сказал: "Хорошо, что она не укусила тебя за бубенцы – ты был бы уже мертв".

Киану Ривз

Актер Киану Ривз спас потерявшуюся в Лос-Анджелесе девушку. Австралийка Николь Льюис-Джейкобс рассказала, что встретила Киану в кафе и обратилась к нему с просьбой подсказать дорогу.

© facebook.com/nicole.lewisjacobs
facebook.com/nicole.lewisjacobs

А он решил довезти ее до дома на своем Porshe. Женщина сначала не узнала голливудскую звезду и наотрез отказалась садиться к незнакомцу в авто. Тогда Ривз засмеялся и представился. "Я села в машину и написала мужу, что меня везет сам Киану. Но он не поверил, сказал, что я, вероятно, сошла с ума", - рассказала Николь. Однако, чтобы муж поверил жене, Киану сделал с Николь селфи, которое она опубликовала на своей странице в Facebook.

Дэнни Трехо

Звезда "Мачете" Дэнни Трехо вытащил ребенка из разбитой и перевернутой машины.

© Associated Press
Associated Press

Трехо стал свидетелем ужасной аварии в Лос-Анджелесе. На дороге столкнулось несколько автомобилей, от удара одна из них перевернулась на крышу. Внутри был ребенок, которого актер бросился спасать. Дэнни пытался добраться до ребенка через разбитое окно и отстегнуть ремень безопасности, которым было пристегнутое кресло ребенка, однако не смог этого сделать. Ему на помощь пришел другой свидетель ДТП, который с другой стороны отстегнул ремень, тогда же звезда смог вытащить ребенка из машины.

Леонардо Ди Каприо

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо спас пьяного парня, который 11 часов провел в море.

© Associated Press
Associated Press

Так, во время отпуска на Карибских островах Лео услышал сигнал по рации о том, что капитан другого судна потерял одного пассажира. 24-летний француз перестарался с алкоголем и вывалился за борт. Впоследствии, его заметил Лео. На яхте Леонардо француза одели, накормили и передали в службу спасения.

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