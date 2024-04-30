Девушка Александра Кривошапко показала, каким дорогим подарком порадовал ее любимый

Девушка известного украинского певца Александра Кривошапко – Кристина – похвасталась дорогостоящими подарками на день рождения.

В своем фотоблоге возлюбленная артиста опубликовала несколько кадров с праздника. Так, звездная пара в Америке отправилась на шоппинг. В частности, влюбленные посетили элитный магазин бренда ювелирных украшений и часов, где именинница выбирала себе кольцо. Затем Александр повел избранницу еще в несколько магазинов, где она выбрала себе остальные подарки.

Девушка Александра Кривошапко / Фото: instagram.com/_____kristina_____y_

Александр Кривошапко с девушкой / Фото: instagram.com/_____kristina_____y_

"С первой нашей встречи и до сих пор я благодарю Вселенную за то, что послала мне именно тебя. Спасибо, любимый, за то, что делаешь меня самой счастливой женщиной на Земле. Люблю тебя!", — подписала кадр девушка певца.

А в конце Кристина похвасталась своим дорогостоящим подарком вблизи. Так, на пальце у именинницы на левой руке сверкает новое кольцо, приобретенное за несколько тысяч долларов. К слову, закончили праздник влюбленные в ресторане в Чикаго.

Девушка Александра Кривошапко / Фото: instagram.com/_____kristina_____y_

"Незабываемый день рождения!", — подытожила свой праздник девушка Кривошапко.

Напомним, недавно Александр Кривошапко показал нежное романтическое фото с возлюбленной и поздравил ее с днем рождения.

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