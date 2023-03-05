"Девушка Бонда" Ева Грин выразила мощную поддержку украинцам: "Это отзывается в каждом из нас"

Звезда фильма "Казино "Рояль" Ева Грин призвала весь мир не забывать о том, что в Украине идет полномасштабная война.

Французская актриса выступила с речью для платформы UNITED24, в которой поддержала украинцев в борьбе с врагом. Грин призналась, что за год российского вторжения опасалась, что мирная жизнь отвлечет мир от войны, однако то, как украинцы борются за свою свободу не может оставаться незамеченным.

"Прошел год с вторжения россии в Украину. И, несмотря на храбрость и стойкость украинского народа, сегодня рано утром я проснулась со страхом, что мир потеряет интерес к войне, ведь она так далеко от нас. Пули не попадают в наших матерей, отцов, братьев и сестер. Бомбы не падают на наши дома. Но потом я вспомнила, как мир протянул руку украинскому народу и поддержал его борьбу за демократию и свободу, потому что это откликается в каждом из нас. Глубоко внутри мы знаем, что мы эдины — нация людей. Поэтому мы будем ежедневно молиться за вас, за наших украинских братьев, сестер, матерей и отцов. Мы посылаем вам нашу любовь. Слава Украине", — сказала в своей мощной речи Грин.

Отметим, что с начала полномасштабной войны актриса стала на сторону Украины. Грин активно делится правдой о преступлениях России и призывает мир остановить Путина.

Читайте также: