Девушка Дамиано Давида показала, как выглядит ее живот из-за болезни половых органов

Джорджия Солери также страдает эндометриозом.

Итальянская модель и девушка фронтмена Måneskin Дамиано Давида, Джорджия Солери, которая страдает вульводинией, рассказала о еще одной болезни половых органов.

Так, девушка страдает эндометриозом. Это заболевание сопровождается невыносимой болью матки и сильным вздутием. Довольно часто от боли не спасают даже сильные обезболивающие. В своих Instagram-stories избранница звезды запостила фото, на котором предстала перед зеркалом в спортивных штанах и белом лифчике. Солери продемонстрировала свой живот.

instagram.com/giorgiasoleri_

"Симптом, с которым я приложила огромные усилия, чтобы жить, как в отношении физических последствий (боль), так и эстетических (с вопросами, типа "А ты беременна?"). Вот истинное лицо эндометриоза. Загружать эти фотографии очень сложно, но необходимо. Это не то, чего стоит стыдиться", — отметила Джорджия.

instagram.com/giorgiasoleri_

Напомним, недавно солист Måneskin Дамиано Давид официально подтвердил роман с гарячей итальянкой. Музыкант даже указал на избранницу.

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