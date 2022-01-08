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Девушка Дамиано Давида поздравила любимого с 23-летием их забавными фото

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Девушка Дамиано Давида поздравила любимого с 23-летием их забавными фото

Дамиано Давид / instagram.com/ykaaar

Артист отмечает день рождения 8 января.

Солист итальянской группы Måneskin, победившей на "Евровидении-2021", Дамиано Давид празднует день рождения.

8 января звезде исполняется 23 года. Любимая артиста, модель Джорджия Солери поздравила именинника в своих Instagram-stories. Избранница знаменитости опубликовала их забавные фотографии. Так, парочка погримасничала в фотокабинке для мгновенных снимков.

© instagram.com/giorgiasoleri_
instagram.com/giorgiasoleri_

Поторопился поздравить певца и коллектив Måneskin. В частности, басистка Виктория Де Анджелис запостила фото Дамиано, где он позирует с крохотной короной на голове и шариками в майке.

© instagram.com/vicdeangelis
instagram.com/vicdeangelis

А на странице группы появился снимок Давида с праздничным тортиком.

© instagram.com/maneskinofficial
instagram.com/maneskinofficial

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