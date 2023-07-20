Девушка Дантеса Даша Кацурина снялась почти обнаженной и похвасталась стройной фигурой

Бизнесвумэн показала, как проводит время с пользой для себя.

Украинская бизнесвумен, девушка шоумена Владимира Дантеса Даша Кацурина продемонстрировала поклонникам свою безупречную фигуру.

На странице в Instagram Кацурина разместила несколько снимков из кабинета массажиста. Знаменитость рассказала, что со временем стала больше уделять внимание своему физическому состоянию:

"Чем больше моя эмоциональная нагрузка, тем больше я начинаю беспокоиться о теле физическом. Остеопат, массаж, обертывание. Простой рецепт", – рассказала Даша.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

На фото, которые Кацурина запостила в фотоблоге, она предстала почти обнаженной, тем самым похваставшись стройным телом. Пикантные места девушка Дантеса прикрыла полотенцем и смайлом.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Увидев такой пикантный кадр возлюбленной, Дантес написал: "Ну, это какой-то... МАСКАрад". Также Владимир вступился за любимую перед одним из юзеров, так подписавших откровенное фото Даши: "Какой жалкий хайп на вульве". Дантес ответил: "хайп" и "вульва" впервые встретились в вашем комментарии. Спасибо, что познакомили их".

Напомним, недавно своими пикантными кадрами поклонников радовал и Владимир Дантес. Шоумен решился полностью обнажиться в ванне и все для того, чтобы привлечь внимание поклонников к новому благотворительному сбору.

Читайте также: