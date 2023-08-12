Девушка Дантеса Кацурина пошла к сексологу: "Заметила разницу между "трахаться" и "заниматься сексом"

Девушка шоумена Владимира Дантеса, бизнесвумен Даша Кацурина поделилась с поклонниками, что пошла к сексологу.

Даша решила глубже изучить свою сексуальность и свою интимную жизнь и рассказала фанам о впечатлениях от посещения специалиста. По словам Кацуриной, сессии с сексологом она проводит уже месяц, и они дали определенные результаты:

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Из полезного: 1. Банально, но заметила разницу замены в использовании в быту "трахаться" на "заниматься сексом, любовью", "пенис, вагина, я мокрая" более взрослые формулировки в речи дают более возбуждающий тон разговору. 2. Никогда до этого не спрашивала прямо сколько секса нужно моему партнеру в неделю, сама тоже не думала об этом 3. Никогда не задумывалась как я приглашаю к сексу партнера и как ему нравится, чтобы я это делала тоже… Интересно, что я почти не использовала слова. Теперь использую", – поделилась Даша с поклонниками.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Отметим, что Даша Кацурина и Владимир Дантес крайне редко делятся общими фотографиями. Но недавно Кацурина порадовала фанатов, разместив романтические селфи с любимым, сделанные в ее ресторане.

Читайте также: