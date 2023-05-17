Девушка-красавица солиста Kalush Orchestra Псюка показала, как с 29-летием его поздравляла

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк 16 мая отметил день рождения – артисту исполнилось 29 лет.

По этому случаю девушка Псюка Александра Белобров посвятила ему нежный пост в Instagram. Саша запостила общие кадры с возлюбленным, где она позирует в красивом черном вечернем платье, а Олег – в любимой розовой панамке и черном костюме. Также Белобров показала нежные объятия с Псюком:

Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк с девушкой / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

"День рождения любимого встретили в очень красивом городе. Всегда буду поддерживать, верить и помогать. Сделаю все для твоего счастья", — написала под постом избранница солиста Kalush Orchestra.

Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк с девушкой / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Отметим, что в свой день рождения Олег Псюк и Kalush Orchestra были в столице Австрии Вене, где выступили на саммите Арнольда Шварценеггера Austrian World Summit. Кстати, именно "железный Арни" пригласил украинский коллектив на мероприятие. Псюк также получил поздравления и от своего кумира:

"Представьте, вчера сам Арнольд Шварценеггер меня на своем мероприятии поздравил с днюхой. Я такой думаю, ого. 20 лет назад, когда я смотрел его фильмы, не мог бы точно такое представить", — поделился эмоциями Псюк.

А воздлюбленная Олега за кулисами этого мероприятия подарила ему праздничный торт.

Девушка лидера Kalush Orchestra Олега Псюка / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Напомним, ранее лидер Kalush Orchestra Псюк рассказал, почему его мама-пенсионерка не бросила работу и продолжает работать продавщицей в киоске.

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