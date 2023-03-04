Девушка лидера Kalush Orchestra Олега Псюка поделилась романтическими фото с ним

Кадры были сделаны во время съемок нового клипа группы.
Избранница фронтмена группы Kalush Orchestra Олега Псюка Александра Белобров поделилась редкими фотографиями вместе с возлюбленным.
На странице в Instagram Саша разместила серию кадров, сделанных во время съемок нового клипа Kalush Orchestra на первую англоязычную композицию группы Changes.
На фото девушка Псюка нежно обнимает его, а также что-то живо обсуждает со знаменитым бойфрендом.
Также Александра показала несколько фотографий, сделанных во время съемок видеоработы.
"Сегодня вышел очень сильный релиз. Я помню съемки в тот день. Они были очень длинными и тяжеловатыми, но, одновременно, очень крутыми. Особняк, в котором проводились съемки, был очень старым, расписанные стены, печь, а мебель… Вы бы их только видели!" – поделилась эмоциями от съемок клипа девушка Псюка.
Отметим, что 3 марта свет увидела первая англоязычная композиция Kalush Orchestra под названием Changes. Вместе с треком случилась премьера атмосферного видео на песню. Видео было снято в традиционном украинском доме, в перерыве между концертами группы в Польше.
Читайте также: