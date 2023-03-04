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Девушка лидера Kalush Orchestra Олега Псюка поделилась романтическими фото с ним

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1068
Время на прочтение
1 мин
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Девушка лидера Kalush Orchestra Олега Псюка поделилась романтическими фото с ним

Олег Псюк с девушкой / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Кадры были сделаны во время съемок нового клипа группы.

Избранница фронтмена группы Kalush Orchestra Олега Псюка Александра Белобров поделилась редкими фотографиями вместе с возлюбленным.

На странице в Instagram Саша разместила серию кадров, сделанных во время съемок нового клипа Kalush Orchestra на первую англоязычную композицию группы Changes.

На фото девушка Псюка нежно обнимает его, а также что-то живо обсуждает со знаменитым бойфрендом.

Олег Псюк с девушкой / © instagram.com/bilobrov_oleksandra
Олег Псюк с девушкой / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra
Олег Псюк с девушкой / © instagram.com/bilobrov_oleksandra
Олег Псюк с девушкой / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Также Александра показала несколько фотографий, сделанных во время съемок видеоработы.

Кадр со съемок клипа Kalush Orchestra на трек Changes / © instagram.com/bilobrov_oleksandra
Кадр со съемок клипа Kalush Orchestra на трек Changes / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra
Кадр со съемок клипа Kalush Orchestra на трек Changes / © instagram.com/bilobrov_oleksandra
Кадр со съемок клипа Kalush Orchestra на трек Changes / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

"Сегодня вышел очень сильный релиз. Я помню съемки в тот день. Они были очень длинными и тяжеловатыми, но, одновременно, очень крутыми. Особняк, в котором проводились съемки, был очень старым, расписанные стены, печь, а мебель… Вы бы их только видели!" – поделилась эмоциями от съемок клипа девушка Псюка.

КилимМен / © instagram.com/bilobrov_oleksandra
КилимМен / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra
© instagram.com/bilobrov_oleksandra
Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra
© instagram.com/bilobrov_oleksandra
Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Отметим, что 3 марта свет увидела первая англоязычная композиция Kalush Orchestra под названием Changes. Вместе с треком случилась премьера атмосферного видео на песню. Видео было снято в традиционном украинском доме, в перерыве между концертами группы в Польше.

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Дата публикации
Просмотры
1068
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