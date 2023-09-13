Девушка лидера Kalush Orchestra Псюка похвасталась необычным подарком от alyona alyona

Девушка солиста группы Kalush Orchestra Олега Псюка похвасталась необычным подарком от исполнительницы alyona alyona.

Александра призналась, что она является поклонницей Гарри Поттера. Во время разговора с alyona alyona возлюбленная Псюка рассказала ей об этом. В артистки же была одна вещь, созданная по мотивам фильмов о мальчике-волшебнике, поэтому она подарила ее Александре.

"Однажды мы встретились с alyona alyona, еще давненько. Мы говорили, что я фанатка Гарри Поттера. Она говорит, что у нее есть небольшая безделушка и она была бы рада мне ее подарить. Сегодня зашла на почту и получила этот подарок. Честно? У меня такие эмоции были! Я просто смеялась, кричала, радовалась, показывала всем. Для меня это было огромное счастье, потому что я даже не представляла, что такая вещь где-то в Украине есть, что ее делают и, в принципе, что она существует", – поделилась девушка Псюка.

Девушка Олега Псюка / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Александра призналась, что она была ошеломлена увидеть такой подарок. Девушка даже не знала, существует ли такое вообще. А подарила alyona alyona Александре блокнот, сделанный в стиле волшебной книги из фильмов о Гарри Поттере. Как призналась девушка Псюка, вряд ли она когда-нибудь решится что-нибудь написать в записной книжке.

Подарок от alyona alyona / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

"У меня даже руки дрожат. Я не могу в это поверить. Не знаю, буду ли я там что-то писать. Мне кажется, что нет. Это просто что-то невероятное", — призналась Александра.

Подарок от alyona alyona / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Напомним, недавно девушка Олега Псюка отмечала день рождения. Исполнитель сделал ей особенный подарок. Олег Псюк посвятил возлюбленной лирическую песню, которая получила название "А ты знала".

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