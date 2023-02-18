Девушка Остапчука резко раскритиковала свежий трек Потапа: "Воин на удаленке написал новую песню"

Возлюбленная шоумена Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская, девушка острая на словцо.

Екатерина часто говорит то, что думает. И на этот раз не смогла пройти мимо новой песни рэпера и продюсера Потапа, которая вышла под названием "Волонтер".

В сторис своей страницы в Instagram Полтавская жестко прошлась по работе звезды. Но прежде чем выразить свое мнение, журналистка отметила, что ничего личного к Потапу, как к человеку, не имеет, но его песню без внимания оставить не может.

Девушка Остапчука раскритиковала новый трек Потапа / Фото: instagram.com/poka.tya

Сначала Екатерина высмеяла новый псевдоним Потапа. Украинскоязычный трек "Волонтер" рэпер выпустил как POTAP. Также Полтавская уверена, что рэпер находится за границей:

Ну, во-первых, Потапа усыновила София Ротару, и теперь он Potap. Во-вторых, воин на удаленке написал новую песню. Такое ощущение, что Бог нас наказывает за что-то. Единственное, что прекрасно удается делать Potapу в Испании – это возглавлять движение "Испанский стыд", - написала Полтавская в своем фотоблоге.

Девушка Остапчука раскритиковала новый трек Потапа / Фото: instagram.com/poka.tya

Девушка Остапчука раскритиковала новый трек Потапа / Фото: instagram.com/poka.tya

Девушка Остапчука раскритиковала новый трек Потапа / Фото: instagram.com/poka.tya

Девушка Остапчука раскритиковала новый трек Потапа / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, на днях Потап выпустил трек "Волонтер". О премьере композиции рассказала супруга репера Настя Каменских у себя в Instagram. Звезда поддержала мужа и тем самым развеяла слухи об их разводе.

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