Девушка солиста Måneskin без макияжа в палате показала, как выглядит после операции

Девушка солиста Måneskin без макияжа в палате показала, как выглядит после операции

Модель прооперировали из-за эндометриоза.

Любимая фронтмена группы Måneskin Дамиано Давида — Джорджия Солери — которую прооперировали из-за эндометриоза, вышла на связь с поклонниками.

В своих Instagram-stories 25-летняя итальянская модель показала, как выглядит после операции и наркоза. Избранница звезды запостила селфи, на котором появилась на больничной койке без макияжа. На фото Солери выглядит счастливо.

Джорджия Солери после операции / instagram.com/giorgiasoleri_

Также модель прокомментировала свое состояние.

"Сейчас со мной все в порядке. У меня просто небольшая боль, не очень сильная. Спасибо за все сообщения, полные заботы, вы заставили меня чувствовать себя крепкой в гигантских объятиях. Я люблю вас, спасибо", — поделилась Солери.

Напомним, Джорджия Солери длительное время страдала на вульводинию и эндометриоз. Модель мучили страшные боли, ей нельзя было носить узкие джинсы, колготки, цветное белье, принимать кислую пищу, алкоголь и сахар. Также девушка боялась заниматься сексом.

Ранее девушка Дамиано Давида показала, как выглядит ее живот из-за болезни половых органов. В своих Instagram-stories избранница звезды запостила фото, на котором предстала перед зеркалом в спортивных штанах и белом лифчике.

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