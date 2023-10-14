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Девушка Тараса Цымбалюка игриво его покусала в осенней фотосессии

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
407
Время на прочтение
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Девушка Тараса Цымбалюка игриво его покусала в осенней фотосессии

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Влюбленные приняли участие в атмосферных съемках в Киеве.

Украинский актер Тарас Цымбалюк вместе со своей девушкой, бизнесвумен Светланой Готочкиной снялись в новой романтической фотосессии.

Так, пара в память об осени этого года приняла участие в съемках, во время которых позировала на фоне опавших осенних листьев, сидя где-то в центре Киева, а также обнимаясь. Более того, на одной из фотографий Готочкина показала страсть к любимому и укусила его за щеку:

"Осеннее", – коротко подписал фотографии с любимой Цымбалюк, которыми поделился в своем Instagram.

В свою очередь, поклонники пары были в восторге от этих фотографий, и наделали влюбленным много комплиментов:

  • Только любовь спасет этот мир!
  • Вам идет любовь и улыбка
  • Какие вы красивые

Отметим, что уже год актер Тарас Цымбалюк находится в отношениях с бизнесвумен Светланой Готочкиной. До этого артист был женат на визажистке Тине Антоненко. Недавно звезда "Поймать Кайдаша" впервые назвал причину развода со второй женой и признался, кто был инициатором разрыва.

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Дата публикации
Просмотры
407
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