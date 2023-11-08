Девушка Тараса Цымбалюка призналась, живут ли они вместе

Также избранница артиста ответила, как давно они уже находятся в отношениях.
Девушка украинского актера Тараса Цымбалюка – бизнесвумен Светлана Готочкина – поделилась подробностями личной жизни.
В частности, подписчики поинтересовались у Светланы, как долго они с артистом уже находятся в отношениях. Готочкина призналась, что с Цымбалюком уже отпраздновала первую годовщину. Теперь уже пошел второй год, как пара вместе.
"С Тарасом мы уже год вместе, пошел второй год. Иногда кажется, будто мы только что познакомились", — призналась Готочкина.
Кстати, за это время пара уже перешла на новый уровень отношений и стала жить вместе. Правда, Светланы зачастую нет в Киеве. Когда бизнесвумен уезжает из Украины, то пара скучает друг за другом в одиночестве.
"Когда я в Киеве, то да, живем вместе", — поделилась Готочкина.
Напомним, недавно ведущий Никита Добрынин заинтриговал новостью о личной жизни. Шоумен признался, что его сердце занято, и рассказал о новых отношениях.
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