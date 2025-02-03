Девушка Тараса Цымбалюка сделала пластическую операцию и показала, как ее поддерживает актер

Девушка украинского актера Тараса Цымбалюка – бизнесвум Светлана Готочкина – сделала пластическую операцию.

Готочкина решилась лечь под нож пластического хирурга, чтобы изменить форму носа. Дело в том, что бизнесвумен в детстве его сломала. Поэтому с годами нос начал искривляться. Готочкину это волновало, и она решилась на пластику. Кроме того, Светлана тоже выровняла кончик носа.

"Скажу сразу, у меня был сломан нос с детства, и с годами он начал идти в одну сторону, что начало меня очень напрягать. И я мечтала его переделать 15 лет так точно. Ну и если я уже решилась на эту операцию, то, кроме того, что мы его выровняли, мы еще сменили немного кончика, сделали более утонченным, точнее, я надеюсь, что он такой будет", — поделилась бизнесвумен.

Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/got.sveta

Тем временем пользователи поинтересовались у Светланы, почему она перестала делиться снимками с Тарасом Цымбалюком, а также спросили, поддерживает ли ее актер. Бизнесвумен ответила, что, конечно, артист не остается в стороне. Чтобы порадовать Готочкину, которая сейчас находится на реабилитации, он прислал ей букеты цветов из гортензий и воздушные шарики.

"Почему не поддерживает? Поддерживает! Вот передал цветы с шариками", — поделилась Готочкина.

Тарас Цымбалюк поддержал Светлану Готочкину / Фото: instagram.com/got.sveta

Слухи о разрыве Тараса Цымбалюка с девушкой – что известно

Сплетничать об отношениях актера с бизнесвумен начали в декабре. Поклонники заподозрили, что между парой возникли недоразумения. Дело в том, что Светлана не поздравила публично Тараса с днем рождения, как делала это раньше. Также влюбленные перестали делиться совместным контентом. Более того, Цымбалюк стал называться "холостяком" и рассказывать о сложном периоде в жизни.

Ни актер, ни бизнесвумен не комментировали слухи вокруг их личной жизни. Правда, однажды Готочкина резко отвечала, что эта тема закрыта.

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