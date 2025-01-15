Девушка Тараса Цымбалюка удалила их общие фото и резко отреагировала на слухи об их разрыве

Девушка украинского актера Тараса Цымбалюка – бизнесвумен Светлана Готочкина – добавила масла в огонь в слухи об их разрыве.

Говорят, что влюбленные разорвали их отношения. Ни Цымбалюк, ни Готочкина подробностей не сообщают, однако своим поведением дают понять, что между ними действительно что-то произошло. На этот раз бизнесвумен удалила часть совместных фотографий с актером.

Пользователи задаются вопросами, что же происходит в их отношениях. Поэтому в фотоблоге у Светланы попросили пролить свет на ситуацию. Однако ответ Готочкиной был довольно резким. Бизнесвумен заявила, что не собирается комментировать слухи, а тема ее личной жизни закрыта.

Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/got.sveta

"Открыла я ваши вопросы и, знаете, решила, что, пожалуй, я не буду на них отвечать. А знаете почему? Потому что 99,9% на одну только тему. Все, вас больше ничего не интересует. Тема личной жизни закрыта", – резко ответила бизнесвумен.

Отметим, слухи о разрыве Тараса Цымбалюка со Светланой Готочкиной начали распространяться после дня рождения актера, который он отпраздновал 16 декабря. В частности, бизнесвумен публично не поздравила артиста, как это делала раньше. Также пара перестала делиться совместным контентом. Кроме того, актер публично называет себя "холостяком". А недавно Тарас Цымбалюк высказался о переменах в личной жизни, а также о сложном конце 2024 года.

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