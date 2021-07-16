Девушка Ван Дамма в бикини взбудоражила воображение фолловеров

Алена Каверина показала новые пляжные снимки.

Избранница голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма — Алена Каверина, которая недавно отдыхала в Одессе, поехала проверять пляжи Греции.

Красавица обожает путешествовать и радовать своих фолловеров в Instagram пикантными фотографиями. Так, на этот раз любимая звезды устроила фотосет в бикини в анималистический принт.

instagram.com/alenak705

Алена в очередной раз доказала, что имеет роскошные внешние данные — плоский живот, упругие ягодицы и длинные ноги.

instagram.com/alenak705

"Отбилась от стада и потерялась на берегах Греции", — подписала публикацию она.

Со своей стороны, пользователи порадовали Каверину комплиментами.

Огонь

Красавица

Просто идеально

Напомним, не так давно любимая Ван Дамма в бикини посветила ягодицами на одесском пляже. Алена Каверина наслаждалась отдыхом в Украине.

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