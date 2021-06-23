Девушка Ван Дамма в крошечном бикини ошарашила длинными ножками на отдыхе в Одессе

Алена Каверина продолжает отдыхать в Украине.

Избранница известного голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма Алена Каверина, которая отдыхает в Одессе, вызвала фурор фото в купальнике.

Так, девушка продолжает наслаждаться отпуском в родной Украине и радует поклонников новыми горячими кадрами. В частности, в этот раз любимая звезды опубликовала в Instagram фотографию, на которой позировала на фоне большой статуи гориллы в крошечном бикини, демонстрируя длинные стройные ножки.

instagram.com/alenak705

Пользователи написали в комментариях, что у Алены роскошная фигура.

С такой фигурой можно все

Как говорится — ноги от коренного зуба! Красавица, что тут скажешь!

Красавица

Напомним, не так давно любимая Жан-Клода Ван Дамма в купальнике выпятила ягодицы и посветила ножками. Алена Каверина вместе с актером отдыхала на Карибах.

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